इन 8 मंत्रों से पिघलता है शिवजी का हृदय, रोज करें जाप
भगवान शिव की पूजा में मंत्रों का विशेष महत्व होता है। आज हम शिवजी के 8 सबसे प्रभावशाली मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका आप रोज जाप कर सकते हैं।
8 मंत्र
ॐ नमः शिवाय।।
यह पंचाक्षरी मंत्र शिवभक्ति का मूल है। इसका जाप हर रोज 108 बार करना सारे संकटों को दूर करता है।
पहला मंत्र
ओम हृौं शिवाय शिवपराय फट्।।
यह धन प्राप्ति के लिये किया जाने वाला शिव मंत्र है।
दूसरा मंत्र
ओम मं शिव स्वरुपाय फट्।।
यह मंत्र शत्रु विजय मंत्र है।
तीसरा मंत्र
ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्।उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्॥
यह रोग, भय, मृत्यु और क्लेशों से मुक्ति के लिए माना जाता है।
महामृत्युंजय मंत्र
ॐ ह्रीं नमः शिवाय।।
यह शिव की ऊर्जा (शक्ति) को जागृत करने वाला बीज मंत्र है।
बीज मंत्र
ॐ नमो भगवते रुद्राय।।
यह रुद्र रूपी शिव को समर्पित मंत्र है। यह क्रोध, नकारात्मकता और दोषों को शांत करता है।
छठवां मंत्र
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्॥
यह शिव गायत्री मंत्र है। यह मंत्र बुद्धि, विवेक और शिव तत्व की प्राप्ति के लिए है।
गायत्री मंत्र
ॐ कालभैरवाय नमः।।
यह मंत्र शिव के भैरव रूप को समर्पित है। यह मंत्र भय, बाधा और तंत्रिक शक्तियों से रक्षा करता है।
भैरव रूप को समर्पित
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
