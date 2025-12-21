By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 21, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
सफलता दिलाने में मदद करेंगे विकास दिव्यकीर्ति के ये 7 विचार
विकास दिव्यकीर्ति देश के जाने माने शिक्षक और दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान के संस्थापक भी हैं।
विकास दिव्यकीर्ति
विकास दिव्यकीर्ति के ये 7 प्रेरक विचार आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने में प्रेरित करेंगे।
प्रेरक विचार
जीवन में कभी किसी को चीट मत करना और ड्रग्स में मत जाना। इन दोनों चीजों में जाने के बाद लोग सदमे से बाहर नहीं निकल पाते हैं।
1
अनावश्यक चीजों पर वक्त जाया करने के बजाय जरूरी चीजों पर समय खर्चें। बेमतलब की चीजों में वक्त लगाना मूर्खता की निशानी है।
2
जीवन में सबसे जरूरी जो सीखने की चीज है वह यह कि मुझे भी रिजेक्ट किया जा सकता है। रिजेक्शन को सीखना बहुत जरूरी है।
3
हर सफल आदमी का एक बहुत लंबा अतीत होता है, जिस पर किसी की नजर नहीं जाती है।
4
जीवन में कम से कम दो अच्छे दोस्त रखिए, जिन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। उतना ही भरोसा आप भी निभाइए।
5
जीवन में सबसे ज्यादा सफल लोग वह होंगे, जिनके पास सबसे ज्यादा धैर्य था और धैर्य के साथ लगन थी।
6
जीवन में तभी कुछ सीखा जा सकता है, जब व्यक्ति अहंकार शून्य हो। अहंकारी व्यक्ति के पास इस दुनिया में सीखने के लिए कुछ भी नहीं है।
7
