2025 में एक भी मैच ना हारने वाले 7 भारतीय क्रिकेटर
साल 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम ने अलग-अलग फॉर्मेट में कई मैच खेले हैं।
साल 2025 में भारतीय टीम
जिसमें से कुछ मैचों में जीत मिली है तो कुछ में हार का सामना करना पड़ा है।
लेकिन कुछ भारतीय खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने इस साल 5 से अधिक मैच खेले हैं, लेकिन एक में भी हार का सामना नहीं करना पड़ा है।
आइए आपको इस साल अब तक एक भी मैच ना हारने वाले भारतीय क्रिकेटरों से मिलाते हैं।
रोहित शर्मा ने इस साल अब तक कुल 8 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और सभी मैचों में उन्हें जीत मिली है।
रोहित शर्मा
श्रेयस अय्यर भी इस साल एक भी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं हारे हैं। अय्यर ने भी रोहित की तरह ही कुल 8 वनडे मैच खेले हैं और किसी भी मैच में हार का सामना नहीं करना पड़ा है।
श्रेयस अय्यर
कुलदीप यादव ने साल 2025 में अब तक कुल 7 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें से किसी भी मैच में उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ा है।
कुलदीप यादव
हर्षित राणा भी इस सूची में शामिल हैं। उन्होंने साल 2025 में भारतीय टीम के लिए कुल 6 अंतरराष्ट्र्र्रीय मैच खेले हैं और सभी 6 मैचों में जीत मिली है।
हर्षित राणा
अर्शदीप सिंह ने इस साल अब तक 4 मैच खेले हैं, जिसमें सभी जीते हैं। रिंकू सिंह ने तीन खेले हैं और तीनों जीते, वहीं शिवम दुबे ने दो मैच खेले हैं और दोनों में टीम को जीत मिली है।
अर्शदीप सिंह सहित ये नाम भी शामिल
