By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 13, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

2025 में एक भी मैच ना हारने वाले 7 भारतीय क्रिकेटर

साल 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम ने अलग-अलग फॉर्मेट में कई मैच खेले हैं।

जिसमें से कुछ मैचों में जीत मिली है तो कुछ में हार का सामना करना पड़ा है।

लेकिन कुछ भारतीय खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने इस साल 5 से अधिक मैच खेले हैं, लेकिन एक में भी हार का सामना नहीं करना पड़ा है।

आइए आपको इस साल अब तक एक भी मैच ना हारने वाले भारतीय क्रिकेटरों से मिलाते हैं।

रोहित शर्मा ने इस साल अब तक कुल 8 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और सभी मैचों में उन्हें जीत मिली है।

श्रेयस अय्यर भी इस साल एक भी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं हारे हैं। अय्यर ने भी रोहित की तरह ही कुल 8 वनडे मैच खेले हैं और किसी भी मैच में हार का सामना नहीं करना पड़ा है।

कुलदीप यादव ने साल 2025 में अब तक कुल 7 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें से किसी भी मैच में उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ा है।

हर्षित राणा भी इस सूची में शामिल हैं। उन्होंने साल 2025 में भारतीय टीम के लिए कुल 6 अंतरराष्ट्र्र्रीय मैच खेले हैं और सभी 6 मैचों में जीत मिली है।

अर्शदीप सिंह ने इस साल अब तक 4 मैच खेले हैं, जिसमें सभी जीते हैं। रिंकू सिंह ने तीन खेले हैं और तीनों जीते, वहीं शिवम दुबे ने दो मैच खेले हैं और दोनों में टीम को जीत मिली है।

