By Vimlesh Kumar
PUBLISHED Sept 17, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
जहरीले नहीं होते हैं ये 5 सांप
सांपों के बारे में जब भी हम सुनते हैं डर का अहसास होता है।
सांप
ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो सांप जहरीले होते हैं और दूसरे देखने में भी डरावने होते हैं।
जहरीले और डरावने
हालांकि, सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं। कुछ सापों में ही भयानक और जानलेवा विष पाया जाता है।
सारे सांप जहरीले नहीं
आज हम आपको कुछ ऐसे सांपों के बारे में बताएंगे जो जहरीले नहीं होते हैं। फिर भी इनसे दूरी बनाकर रखना जरूरी है। आइए जानते हैं किन सांपों में जहर नहीं होता है।
इन सांपों में नहीं होता जहर
कॉमन वुल्फ स्नेक कई बार करैत जैसा दिखता है। जानकारों के मुताबिक, यह सांप जहरीला नहीं होता है।
कॉमन वुल्फ
कैट स्नेक रात में सक्रिय होता है और पेड़ों पर रहता है। यह हल्का जहरीला तो होता है, लेकिन इंसान के लिए जानलेवा नहीं है।
कैट स्नेक
इस सांप का सिर और पूंछ एक जैसा दिखता है, इसलिए इसे लोग दोमुंहा सांप भी कहते हैं। यह सांप जमीन के नीचे रहता है और जहरीला नहीं है।
सैंड बोआ
इसे भारत का सबसे लंबा गैर-जहरीला सांप कहा जाता है। यह खेत में मौजूद चूहों को खाता है और काफी तीव्र गति से चलता है।
रैट स्नेक
इसे जलसांप भी कहा जाता है। यह तालाब, नहर और खेतों के पास देखा जाता है। यह पानी में मछलियों का शिकार करता है। यह जहरीला नहीं होता।
चेकर्ड कीलबैक
ये हैं पवन सिंह की दूसरी पत्नी, देखिए दोनों की रोमांटिक तस्वीरें
Click Here