इन 5 लोगों को नहीं खाना चाहिए सहजन
सहजन की सब्जी बनाई जाती है और इसका पाउडर पानी में घोलकर पिया जाता है। ये काफी फायदेमंद मानी जाती है।
सहजन
सहजन की सब्जी में कई विटामिन्स, खनिज, प्रोटीन, टैनिन और फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। जो कई रोगों से शरीर को बचाते हैं।
पोषक तत्व
लेकिन कुछ लोगों को सहजन खाना भारी पड़ सकता है। चलिए बताते हैं किन लोगों को सहजन की सब्जी नहीं खानी चाहिए।
नुकसानदायक
सहजन में टैनिन होता है, ऐसे में इसका सेवन प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे पर असर होता है।
प्रेग्नेंट महिलाएं
लो बीपी के मरीजों को भी सहजन की सब्जी खाने के लिए मना की जाती है। सहजन खाने से बीपी लो होता है।
लो बीपी के मरीज
गैस्ट्रिक अल्सर
जिन लोगों को गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या होती है। उन्हें भी सहजन नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टी-दस्त हो सकते हैं।
हार्ट पेशेंट
सहजन खाने से हार्ट के मरीजों को नुकसान हो सकता है। इससे ब्लड प्रेशर स्लो और हार्ट बीट कम हो सकती है।
डायबिटीज
डायबिटीज के मरीज अगर दवाई खा रहे हैं, तो उन्हें सहजन नहीं खाना चाहिए। ये नुकसान कर सकता है।
क्या करें
अगर कोई इलाज या दवा चल रही है, तो सहजन की सब्जी या इसका पाउडर पीने से पहले डॉक्टर की सलाह लें।
