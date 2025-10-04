By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 04, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
BSc कंप्यूटर साइंस के बाद मिलेगी ये 5 जॉब, लाखों में सैलरी
अगर आपर BSc कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो इसके बाद करियर के कई विकल्प मौजूद हैं।
विकल्प
आज हम बात करेंगे उन 5 जॉब्स की, जिन्हें BSc कंप्यूटर साइंस करने के बाद आसानी से हासिल किया जा सकता है और इनकी सैलरी लाखों में होती है।
जॉब्स
BSc Computer Science के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कंपनियों में एप्लीकेशन और सिस्टम बनाने का काम करते हैं।
सॉफ्टवेयर डेवलपर
उनकी शुरुआती सैलरी 3-5 लाख रुपये प्रति वर्ष होती है और अनुभव के साथ यह आसानी से 10 लाख रुपये प्रति वर्ष तक बढ़ सकती है।
सैलरी
डेटा एनालिस्ट भी अच्छा विकल्प है। यह जॉब डेटा इकट्ठा करने, उसका विश्लेषण करने और रिपोर्ट तैयार करने का काम देती है।
डेटा एनालिस्ट
वेब डेवलपर्स वेबसाइट और वेब एप्लिकेशन बनाने में माहिर होते हैं। इस जॉब में भी शुरुआती सैलरी 3-5 लाख रुपये प्रति वर्ष होती है।
वेब डेवलपर
इसमें कंपनियों के नेटवर्क सिस्टम को मैनेज और सिक्योर करने का काम करता है। इसमें नेटवर्क सेटअप, मॉनिटरिंग और सुरक्षा पर काम करना होता है।
नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट कंपनी के डेटा और सिस्टम को हैकिंग और खतरे से बचाने का काम करते हैं। यह एक शानदार विकल्प हो सकता है।
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
BSc कंप्यूटर साइंस करने वाले इस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेकर आसानी से जॉब पा सकते हैं। शुरुआती सैलरी 5-7 लाख रुपये प्रति वर्ष होती है और अनुभवी लोग 12-15 लाख रुपये प्रति वर्ष तक कमा सकते हैं।
ट्रेनिंग
दुनिया के इन देशों के लोग हैं सबसे दुखी
Click Here