ODI में कभी शून्य पर आउट नहीं हुए ये 5 बल्लेबाज
वनडे क्रिकेट के अपने लंबे करियर में ज्यादातर बल्लेबाज कभी ना कभी शून्य पर आउट होते ही हैं।
वनडे में शून्य
हालांकि, कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं, जो अपने लंबे वनडे करियर में कभी शून्य पर आउट नहीं हुए।
कुछ बल्लेबाज नहीं हुए डक पर आउट
आइए आज हम आपको ऐसे टॉप-5 बल्लेबाजों के बारे में बताते हैं, जो ज्यादा मैच खेलकर भी कभी शून्य पर आउट नहीं हुए।
ये हैं टॉप-5
सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलकर कभी जीरों पर आउट ना होने का रिकॉर्ड केप्लर वेसल्स के नाम है।
केप्लर वेसल्स
इस बल्लेबाज ने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अपने करियर में कुल 109 वनडे मैच खेले, लेकिन कभी शू्न्य पर आउट नहीं हुए। उन्होंने अपने वनडे करियर में कुल 3367 रन बनाए।
109 वनडे मैच
लिस्ट में दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल हैं। वे क्रिकेट की दुनिया में अभी भी एक्टिव हैं।
डेरिल मिचेल
मिचेल ने अपने करियर में अब तक 52 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 47 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 2041 रन बनाए हैं। इस दौरान वे कभी शून्य पर आउट नहीं हुए।
52 मैचों में 1 भी डक नहीं
1983 विश्व कप टीम का हिस्सा रहे भारत के यशपाल शर्मा ने अपने करियर में कुल 42 वनडे मैच खेले और 883 रन बनाए, लेकिन कभी शून्य पर आउट नहीं हुए।
यशपाल शर्मा
लिस्ट में चौथे स्थान पर साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज पीटर कर्स्टन हैं। उन्होंने अपनी टीम के लिए कुल 40 वनडे मैच खेले और 2308 रन बनाए, लेकिन कभी शून्य पर आउट नहीं हुए।
पीटर कर्स्टन
इस सूची में पांचवे स्थान पर साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज जैक्स रुडोल्फ हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 45 वनडे मैच खेले और 1174 रन बनाए, लेकिन कभी शून्य पर आउट नहीं हुए।
जैक्स रुडोल्फ
