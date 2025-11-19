By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 19, 2025
उल्टी दिशा में बहती हैं देश की ये नदियां!
भारत में कई नदिया हैं। लेकिन इनमें गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी नदियां प्रमुख होती है।
प्रमुख नदियां
ज्यादातर नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं लेकिन तीन नदियां ऐसी भी हैं, जो सामान्य धारा के विपरीत दिशा में बहती हैं।
उल्टी दिशा में बहती हैं नदियां
खास बात यह है कि इन तीनों नदियों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। एक तो रिवर्स-फ्लोइंग नदी भी कहलाती है।
उद्गम स्थल
उल्टी दिशा में बहने वाली नदियों में पहला नाम नर्मदा नदी का है। नर्मदा नदी को 'रेवा' भी कहा जाता है।
नर्मदा नदी
यह नदी प्रदेश के अमरकंटक की मैखल पर्वतमाला से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और गुजरात जाकर अरब सागर में मिलती है।
अरब सागर में
सबसे लंबी नदी
उल्टी दिशा में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी भी है। यही कारण है कि नर्मदा को भारत की रिवर्स-फ्लोइंग नदी भी कहते हैं।
वजह
नर्मदा नदी का यह विपरीत बहाव रिफ्ट वैली के कारण है। यहां भूमि का ढलान पश्चिम की ओर है, इसलिए नदी भी पश्चिम की ओर बढ़ती है।
ताप्ती नदी
मध्य प्रदेश की उल्टी बहने वाली नदियों में ताप्ती नदी भी शामिल है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुलताई तहसील में स्थित 'नादर कुंड' से होता है।
समुद्र में मिलती है
यह नदी भी नर्मदा की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और खंभात की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल जाती है।
वहीं चंबल नदी का प्रवाह भी भारत की अन्य नदियों से अलग है। यह नदी दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहती है।
चंबल नदी
