By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 17, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
आपकी लव लाइफ को खूबसूरत बना देंगे शेक्सपियर के ये 10 कोट्स
मैं दुनिया में किसी भी चीज से उतना प्यार नहीं करता हूं, जितनी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। क्या ये अजीब नहीं लगता है?
तुमसे मोहब्बत
मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत में पड़े लोगों को कुछ और नहीं दिखता है।
अंधी होती है मोहब्बत
आप प्यार ढूंढ़े ये अच्छी बात है, लेकिन आपको बिना खोजे प्यार मिल जाए तो ये सबसे बेहतर है।
बिना खोजे मिले प्यार
मैंने जब तुम्हें देखा, तभी मैं तुमसे प्यार में पड़ गया। तुम मुस्कुराई, क्योंकि तुम ये जान गई थी।
जब तुम्हें देखा
तुम मुझसे इश्क करो या नफरत दोनों मेरे पक्ष में ही है। अगर तुम मुझसे इश्क करते हो तो मैं तुम्हारे दिल में हूं, और अगर नफरत करते हो तो मैं तुम्हारे दिमाग में।
इश्क या नफरत
प्यार आंखों से नहीं, बल्कि दिल और दिमाग से देखा जाता है।
प्यार में दिखना
वह प्यार सच्चा नहीं जो परिस्थितियों के बदलने पर बदल जाए।
सच्चा प्यार
अगर प्रेम की बात करनी है तो धीरे-धीरे बोलो।
प्रेम में आवाज
मेरा प्रेम समुद्र जितना असीम और गहरा है।
प्रेम की गहराई
प्रेम के हल्के पंखों से मैंने दीवार को पार किया है।
प्रेम के पंख
