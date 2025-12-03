By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 03, 2025
इस देश में इंसानों से 4 गुना ज्यादा रहती हैं गायें
दुनियाभर में कई देश हैं जो अपने आप में अनोखे हैं।
अनोखे देश
आज हम आपको एक ऐसे ही देश के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां इंसानों से ज्यादा आबादी गायों की है।
गाय की आबादी
इस देश का नाम उरुग्वे है। यह भले ही छोटा हो लेकिन मवेशियों के मामले में यह वाकई बहुत बड़ा है।
उरुग्वे
यह देश लगभग 34 लाख लोगों का घर है और यहां 1.2 करोड़ से ज़्यादा गायें हरी-भरी चरागाहों में चरती हैं।
संख्या
इसका मतलब है कि यहां हर व्यक्ति पर लगभग चार गायें हैं, जो दुनिया में मवेशियों और इंसानों के बीच सबसे ज्यादा अनुपात में से एक है।
अनुपात
ज्यादा गायें क्यों
अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इस देश में आखिर इतनी ज्यादा गायें क्यों हैं?
पशुधन
दरअसल, उरुग्वे के घास के बड़े मैदान और सुहावना मौसम इसे पशुधन के लिए आदर्श बनाते हैं।
निर्यात
सदियों से मवेशी पालन यहां के अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है जो इसके प्रसिद्ध गोमांस निर्यात को बढ़ावा देता है।
100 से ज्यादा देश
उरुग्वे दुनिया के सबसे बड़े गोमांस निर्यातकों में से एक है जो 100 से ज्यादा देशों को मांस भेजता है।
यहां गायों का पता लगाया जा सकता है। यहां हर गाय को इलेक्ट्रॉनिक रूप से टैग और ट्रैक किया गया है।
टैग व ट्रैक
