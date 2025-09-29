By Mohit
BCCI के अध्यक्ष की वाइफ हैं बेहद खूबसूरत

आईपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स के कोच रहे मिथुन मन्हास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।

नियुक्त किए गए

Source: Insta

आज हम आपको मिथुन की पर्सनल लाइफ की जानकारी दे रहे हैं। आइए आपको बीसीसीआई के नए अध्यक्ष की वाइफ से मिलवाते हैं।

पर्सनल लाइफ

Source: Insta

मिथुन की वाइफ का नाम दिव्या है। वे लाइमलाइट से दूर रहती हैं।

लाइमलाइट से दूर

Source: Insta

दिव्या क्या करती हैं इसबारे में भी कोई जानकारी नहीं। वे सोशल मीडिया पर भी नहीं हैं।

काफी प्राइवेट लाइफ

Source: Insta

मिथुन अक्सर वाइफ संग बिताए खास लम्हों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते रहते हैं।

खास लम्हें

Source: Insta

दिव्या बला की खूबसूरत तो हैं ही साथ ही काफी ग्लैमरस भी हैं। वे फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं।

काफी स्टाइलिश

Source: Insta

मिथुन मन्हास दो बच्चों के पिता हैं। उन्हें जब भी काम से फुर्सत मिलती है तो वे बच्चों संग अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने निकल पड़ते हैं।

फुर्सत मिलती है तो

Insta: jessdaviess

आपको बता दें कि मिथुन मन्हास को इंटनेशनल डेब्यू का मौका ही नहीं मिल सका था।

नहीं मिला था मौका

Source: Insta

वे आईपीएल में जरूर खेले। उन्होंने आईपीएल में कुल 55 मैच खेले जिनमें 22.35 की औसत से 514 रन अपने नाम किए।

आईपीएल में इतने रन

Source: Insta

