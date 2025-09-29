By Mohit
BCCI के अध्यक्ष की वाइफ हैं बेहद खूबसूरत
आईपीएल
फ्रेंचाइजी
पंजाब
किंग्स
के कोच रहे मिथुन
मन्हास
बीसीसीआई
के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।
नियुक्त किए गए
आज हम आपको मिथुन की
पर्सनल
लाइफ
की जानकारी दे रहे हैं। आइए आपको
बीसीसीआई
के नए अध्यक्ष की
वाइफ
से मिलवाते हैं।
मिथुन की
वाइफ
का नाम दिव्या है। वे
लाइमलाइट
से दूर रहती हैं।
लाइमलाइट
दिव्या क्या करती हैं
इसबारे
में भी कोई जानकारी नहीं। वे
सोशल
मीडिया पर भी नहीं हैं।
मिथुन
अक्सर
वाइफ
संग बिताए खास लम्हों को अपने
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर शेयर करते रहते हैं।
दिव्या बला की खूबसूरत तो हैं ही साथ ही काफी
ग्लैमरस
भी हैं। वे
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करना जानती हैं।
मिथुन
मन्हास
दो बच्चों के पिता हैं। उन्हें जब भी काम से फुर्सत मिलती है तो वे बच्चों संग अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने निकल पड़ते हैं।
आपको बता दें कि मिथुन
मन्हास
को
इंटनेशनल
डेब्यू
का मौका ही नहीं मिल सका था।
वे
आईपीएल
में जरूर खेले। उन्होंने
आईपीएल
में कुल 55 मैच खेले जिनमें 22.35 की औसत से 514 रन अपने नाम किए।
