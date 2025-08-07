By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 07, 2025
दुनिया का सबसे छोटा देश, 100 से भी कम लोग!
दुनिया का सबसे छोटे देश की जब भी बात आती हैं, तो लिस्ट में पहला नाम वेटिकन सिटी का आता है।
लिस्ट में पहला नाम
यह इटली के साथ 2 मील की सीमा से घिरा हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल सिर्फ 44 हेक्टेयर है। सन् 1871 तक, इटली कई राज्यों में बंटा हुआ था।
कुल क्षेत्रफल
लेकिन एक देश ऐसा भी है जिसकी आबादी 100 से भी कम है और क्षेत्रफल महज 250 मीटर है।
100 कम आबादी वाला देश
जी हां, इस देश का नाम सीलैंड है, जो इंग्लैंड के सफोल्क बीच से लगभग 10 किलामीटर की दूरी पर मौजूद है।
सीलैंड
यह छोटा सा देश खंडहर हो चुके समुद्री किले पर बसा हुआ है, जिसको दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था।
विश्व युद्ध
किले को ब्रिटेन ने बनाया था, जिसे बाद में खाली कर दिया गया था, तब से ही सीलैंड (माइक्रो नेशन) पर अलग-अलग लोगों का कब्जा रहा है।
कब्जा
दरअसल, माइक्रो नेशन उन देशों को कहा जाता है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली हुई होती है। यानी कि ये देश किसी देश का हिस्सा ही होते हैं।
माइक्रो नेशन
9 अक्टूबर 2012 को रॉय बेट्स नाम के शख्स ने खुद को सीलैंड का प्रिंस घोषित कर दिया, जिनकी अब मौत हो चुकी है।
प्रिंस
रॉय बेट्स की मौत के बाद उनके बेटे माइकल का सीलैंड पर शासन है। हालांकि यहां के लोगों के पास जीने के लिए कोई संसाधन नहीं है।
संसाधन
जब इस देश के बारे में अन्य दूसरे देशों और लोगों को जानकारी मिली तो खूब सारे डोनेशन मिलने लगे।
डोनेशन का सहारा
