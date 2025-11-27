By Mohit
PUBLISHED Nov 27, 2025

 Cricket

क्रिकेट एंकर की तस्वीरें कर देंगी दीवाना

भारतीय मूल की स्पोर्ट्स एंकर येशा सागर बला की खूबसूरत और बेहद ही बोल्ड हैं।

बेहद ही बोल्ड

Source: Insta

येशा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और लगातार अपनी बोल्ड तस्वीरें फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं।

खूब एक्टिव

Source: Insta

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली येशा दुनिया की अलग-अलग टी-20 लीग में बतौर एंकर अपने हुस्न का जलवा बिखेर चुकी हैं।

हुस्न का जलवा

Source: Insta

 येशा सागर 2015 में हायर एजुकेशन के लिए कनाडा चली गईं थीं। येशा का जन्म पंजाब में हुआ था।

पंजाब में जन्मीं

Source: Insta

स्पोर्ट्स एंकरिंग में किस्मत आजमाने से पहले येशा मॉडलिंग और एक्टिंग भी कर चुकी हैं।

मॉडल भी हैं

Source: Insta

येशा ने कई म्यूजिक एल्बम में भी काम किया है। वे फिटनेस के मामले में भी काफी आगे नजर आती हैं।

बेहद फिट

Source: Insta

येशा पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है। वेस्टर्न हो या फिर एथनिक उनका हर लुक फैन्स को काफी पसंद आता है।

हर लुक बेमिसाल

Source: Insta

कनाडा में खेले जाने वाले ग्लोबल टी20 लीग से येशा को काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। येशा के इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।

इतने फॉलोअर्स

Source: Insta

वहीं बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2025 में भी येशा ने अपनी खूबसूरती और फैशन से सभी को दीवाना बना दिया था।

दीवाना बना दिया था

Source: Insta

