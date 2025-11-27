By Mohit
क्रिकेट एंकर की तस्वीरें कर देंगी दीवाना
भारतीय मूल की स्पोर्ट्स एंकर येशा सागर बला की खूबसूरत और बेहद ही बोल्ड हैं।
बेहद ही बोल्ड
Source: Insta
येशा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और लगातार अपनी बोल्ड तस्वीरें फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं।
खूब एक्टिव
Source: Insta
फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली येशा दुनिया की अलग-अलग टी-20 लीग में बतौर एंकर अपने हुस्न का जलवा बिखेर चुकी हैं।
हुस्न का जलवा
Source: Insta
येशा सागर 2015 में हायर एजुकेशन के लिए कनाडा चली गईं थीं। येशा का जन्म पंजाब में हुआ था।
पंजाब में जन्मीं
Source: Insta
स्पोर्ट्स एंकरिंग में किस्मत आजमाने से पहले येशा मॉडलिंग और एक्टिंग भी कर चुकी हैं।
मॉडल भी हैं
Source: Insta
येशा ने कई म्यूजिक एल्बम में भी काम किया है। वे फिटनेस के मामले में भी काफी आगे नजर आती हैं।
बेहद फिट
Source: Insta
येशा पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है। वेस्टर्न हो या फिर एथनिक उनका हर लुक फैन्स को काफी पसंद आता है।
हर लुक बेमिसाल
Source: Insta
कनाडा में खेले जाने वाले ग्लोबल टी20 लीग से येशा को काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। येशा के इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।
इतने फॉलोअर्स
Source: Insta
वहीं बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2025 में भी येशा ने अपनी खूबसूरती और फैशन से सभी को दीवाना बना दिया था।
दीवाना बना दिया था
Source: Insta
