By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 03, 2025
दुनिया के इन देशों के लोग हैं सबसे दुखी
दुनिया भर में कई ऐसे देश है जहां आम नागरिकों को रोजमर्रा के जीवन में खूब संघर्ष करना पड़ता है। वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हेल्थ हो या रोजगार का क्षेत्र।
संघर्ष
इससे जीवन में कई कठिनायों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आज हम आपको दुनिया के सबसे दुखी देश के बारे में बताने जा रहे हैं।
दुखी देश
इस लिस्ट में पहला नाम नाइजीरिया का है। यह देश काफी दुखा है। इनका जीवन स्तर सबसे खराब है।
नाइजीरिया
यहां पर बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता और हेल्थ केयर और शिक्षा तक पहुंच काफी ज्यादा सीमित है। यहां पर रोजमर्रा की जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल है।
हेल्थ से एजुकेशन
इस लिस्ट में दूसरा देश वियतनाम है। यहां के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में लोग आज भी गरीबी से जूझ रहे हैं।
वियतनाम
यहां पर विकास के लाभ सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाए जिस वजह से आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी संघर्ष कर रहा है।
नहीं पहुंच पाया विकास
केन्या भी सबसे दुखी देशों में से है। यहां नागरिकों को राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
केन्या
पेरू में लोगों के पास बुनियादी सुविधाओं तक की पहुंच नहीं है। ग्रामीण और हाशिए के समुदाय के लोगों के लिए अपने जीवन स्तर को अच्छा करना एक बड़ा संघर्ष बन चुका है।
पेरू
ईरान में आर्थिक और सामाजिक दबाव ने नागरिकों की जिंदगी को काफी ज्यादा मुश्किल कर दिया है। यहां पर हेल्थ केयर की काफी ज्यादा कमी है।
ईरान
यहां पर खाद्य पदार्थ और आवश्यक सेवाओं की लागत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और साथ ही हेल्थ केयर और शिक्षा तक पहुंच काफी ज्यादा सीमित है।
मिस्त्र
