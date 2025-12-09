By Mohit
PUBLISHED Dec 9, 2025

 Cricket

12 दोहरे टेस्ट शतक वाला इकलौता खिलाड़ी

क्रिकेट के टेस्ट फार्मैट को फैन्स आज भी काफी पसंद करते हैं। ये क्रिकेट का सबसे पुराना फार्मैट भी है।

पुराना फार्मैट

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अबतक सिर्फ एक ही बल्लेबाज है जिसने 12 दोहरे शतक जड़े हैं।

कौन है ये

हम बात कर रहे हैं पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डॉन ब्रैडमैन की। ब्रैडमैन ने 52 मैच की 80 पारी में ये उपलब्धि हासिल की थी।

डॉन ब्रैडमैन

Photo: ICC/FB

ब्रैडमैन के नाम टेस्ट में 99.94 की औसत से 6996 रन दर्ज हैं। टेस्ट में सर्वाधिक औसत का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है।

सर्वाधिक औसत भी

Photo: ICC/FB

ब्रैडमैन 1928 से 1948 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले। इस दौरान वे टेस्ट में 10 बार नाबाद भी रहे। ब्रैडमैन का बेस्ट स्कोर 334 रन रहा है।

10 बार नाबाद

Photo: ICC/FB

ब्रैडमैन के बाद लिस्ट में दूसरे स्थान पर श्रीलंका के कुमार संगकारा हैं जिन्होंने 134 टेस्ट मैच में 11 दोहरे शतक जड़े।

कुमार संगकारा

Photo: ICC/FB

लिस्ट में तीसरे स्थान पर वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा हैं जिन्होंने 131 टेस्ट मैच में 9 दोहरे शतक जड़े।

ब्रायन लारा

Photo: ICC/FB

लिस्ट में चौथे स्थान पर इंग्लैंड के वैली हैमंड हैं जिन्होंने 85 टेस्ट मैच में 7 दोहरे शतक ठोके।

वैली हैमंड

Photo: ICC/FB

टेस्ट फार्मैट से संन्यास ले चुके विराट कोहली लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। कोहली ने 123 टेस्ट मैच खेले जिनमें कुल 7 दोहरे शतक जड़े।

विराट कोहली

Source: Insta

