अंडे खाने के 7 स्वास्थ्य लाभ जान लीजिए
अंडा प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। प्रोटीन के अलावा इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं।
प्रोटीन का सोर्स
आज हम आपको अंडा खाने के स्वास्थ्य लाभ क्या-क्या हैं इसबारे में जानकारी दे रहे हैं।
आइए जानते हैं
न्यूट्रिएंट्स के पावर हाउस माने जाने वाले अंडे को अगर आप उबाल कर खाएंगे तो ये शरीर में विटामिन डी की कमी को दूर करेगा।
विटामिन डी
विटामिन डी की कमी दूर होने से शरीर की हड्डियों को भी मजबूती मिलती है और जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है।
हड्डियां मजबूत
रोजाना दो अंडे खाएंगे तो विटामिन बी2 और विटामिन बी12 की भी कमी दूर होगी।
विटामिन बी2
अंडे का समय-समय पर सेवन करते रहे। इससे फोलेट, आयरन और जिंक की कमी भी दूर करने में मदद मिलती है।
फोलेट, आयरन जिंक
एक या दो अंडा रोजाना खाने से हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है।
हृदय संबंधी
अंडा खाने से बाल भी स्वस्थ होते हैं तो त्वचा की चमक में भी इजाफा होता है।
बाल और त्वचा
आप वजन कम करने के लिए जिमिंग कर रहे हैं तो अंडे खाने से इसका प्रॉसेस तेज होता है।
फैट बर्निंग में असरदार
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
