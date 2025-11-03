By Mohit
PUBLISHED Nov 3, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

ऐसा दिखता है खली का परिवार, तस्वीरें

वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (WWE) के जरिए विश्वभर में पहचान बनाने वाले द ग्रेट खली शादीशुदा हैं।

बेहद पॉपुलर

Source: Insta

खली दो बच्चों के पिता हैं। खली की एक बेटी और एक बेटा है।

दो बच्चों के पिता

Source: Insta

खली की वाइफ का नाम हरमिंदर कौर है। इस कपल ने साल 2002 में शादी कर ली थी।

2002 में शादी

Source: Insta

खली कभी पंजाब पुलिस में काम किया करते थे। हरमिंदर ने खली को हर मामले में सपोर्ट किया। खली खुद भी कई बार वाइफ की तारीफ कर चुके हैं।

हर कदम पर साथ

Source: Insta

खली की बेटी का नाम अवलीन राणा है। वे सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं।

खूब एक्टिव

Source: Insta

खली भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अक्सर बेटी संग रील्स बनाकर फैन्स के साथ शेयर करते रहते हैं।

मिलकर रील बानते हैं

Source: Insta

खली के बेटे की बात करें तो वे अभी काफी छोटे हैं। उनका नाम सम्राट राणा है। सम्राट का जन्म नवंबर 2023 में हुआ था।

बेटे का नाम सम्राट

Source: Insta

खली विज्ञापनों के जरिए मोटी कमाई करते हैं। वे फैमिली को लग्जरी लाइफ मुहैया करवाते हैं।

लग्जरी लाइफ

Source: Insta

कभी WWE में 'वर्ल्ड हैवीवेट' टाइटल अपने नाम करने वाले खली के पास लग्जरी गाड़ियां हैं तो आलीशान घर भी है।

लग्जरी गाड़ियां

Source: Insta

T20I में सबसे तेज 100 छक्के जड़ने वाले प्लेयर्स

 Click Here