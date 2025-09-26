By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 26, 2025
इस मंदिर में पानी में जलती है ज्योति, कभी अकबर का टूटा था घमंड
हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक ऐसा ही मंदिर है, जहां मां ज्वाला की अखंड ज्योति लगातार चलती रहती है। इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं।
कहां है मंदिर
यह ज्योति प्राकृतिक है और आग का दुश्मन पानी तक नहीं इसे नहीं बुझा सकता। इस पवित्र पावन स्थान का नाम ज्वालामुखी है।
ज्वालामुखी मंदिर
मान्यता है कि एक बार राजा दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े यज्ञ का आयोजन किया था और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव के इस तिरस्कार से माता सती बेहद नाराज हुई।
पौराणिक कथा
फिर उन्होंने सभी देवी-देवताओं के सामने प्रचंड अग्नि कुंड में छलांग लगाकर अपने शरीर को होम कर दिया। फिर शिव जी ने सती को कंधों पर उठाकर ब्रह्मांड की परिक्रमा शुरू कर दी।
अग्नि कुंड में लाई छलांग
शिव के इस तांडव से बचने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के अंग भंग कर दिए। इसके बाद माता सती के अंग जहां-जहां गिरे, वहां-वहां शक्तिपीठ बन गए।
शक्तिपीठ बने
जिस स्थान पर आज ज्वालामुखी मंदिर है, वहां माता सती की जीभ गिरी थी। जीभ में ही अग्नि तत्व होता है और तब से लेकर आज तक यहां प्राकृतिक रूप से ज्योत जल रही है।
सती की जीभ गिरी
कहा जाता है कि जब सम्राट अकबर मां ज्वाला जी के दरबार पहुंचे, तो उन्होंने अपनी शक्ति और साम्राज्य के घमंड में मां की पवित्र ज्योतियों को बुझाने की कोशिश की।
अकबर से जुड़ी कथा
इसके लिए उन्होंने लोहे के कड़े लगवाए और पास की नहर का पानी ज्योतियों की ओर मोड़ दिया, लेकिन चमत्कारिक ज्योतियां बुझी नहीं।
नहीं बुझी ज्योति
फिर अकबर ने मां के चरणों में सोने का छत्र चढ़ा दिया। छत्र चढ़ाने के बाद अकबर को यह घमंड हो गया कि ऐसा अनमोल तोहफा कोई और नहीं दे सकता।
सोने का छत्र चढ़ाया
लेकिन माता ने उस अहंकार को स्वीकार नहीं किया और सोने का छत्र तुरंत एक धातु में बदल गया। कहते हैं वैज्ञानिक भी आए लेकिन फिर भी कुछ ना पता चल सका।
अहंकार को स्वीकार नहीं
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
