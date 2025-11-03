By Mohit
विश्व के 8 सबसे बड़े देशों की लिस्ट
क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के 8 सबसे बड़े देश कौन-कौन हैं आइए आज इसपर एक नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
लिस्ट में पहले स्थान पर रूस है जिसका कुल क्षेत्रफल 17,075,400 वर्ग किलोमीटर है।
रूस
कनाडा इस मामले में दूसरे स्थान पर है। कनाडा का कुल क्षेत्रफल 9,984,670 वर्ग किलोमीटर है।
कनाडा
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। यूएसए का कुल क्षेत्रफल 9,826,675 वर्ग किलोमीटर है।
यूएसए
एशियाई देश चीन लिस्ट में चौथे स्थान पर है। चीन का कुल क्षेत्रफल 9,598,094 वर्ग किलोमीटर है।
चीन
लिस्ट में पांचवें स्थान पर ब्राजील है जिसका कुल क्षेत्रफल 8,514,877 वर्ग किलोमीटर है।
ब्राजील
लिस्ट में छठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है जिसका कुल क्षेत्रफल 7,617,930 वर्ग किलोमीटर है।
ऑस्ट्रेलिया
लिस्ट में सातवें स्थान पर भारत है जिसका कुल क्षेत्रफल 3,287,263 वर्ग किलोमीटर है।
भारत
लिस्ट में आठवें स्थान पर अर्जेंटीना है जिसका कुल क्षेत्रफल 2,766,890 वर्ग किलोमीटर है।
अर्जेंटीना
