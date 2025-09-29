By Dheeraj Pal
दुनिया का वो देश जहां 13 महीनों का होता है 1 साल
दुनिया में एक ऐसा इकलौता देश है, जहां एक साल 12 महीने का नहीं बल्कि 13 महीने का होता है।
13 महीने का साल
इस देश के अलग कैलेंडर के कारण यह दुनिया के अन्य देशों की तुलना में 7 साल पीछे चल रहा है?
7 साल पीछे
इस देश का नाम इथियोपिया है, जो अपने अनोखे Ge’ez कैलेंडर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है।
इथियोपिया
इथियोपिया पूर्वी अफ्रीका में स्थित देश है। यह देश हॉर्न आफ अफ्रीका में स्थित है और चारों तरफ से भूमि से घिरा है।
पूर्वी अफ्रीका
इस देश के दक्षिण में केन्या, पूर्व में सोमालिया और पश्चिम से दक्षिण में सूडान जैसे देश हैं।
कौन से देश
बताते चलें कि पहले 12 महीने 30-30 दिनों के होते हैं 13वां महीना पैग्यूम होता है, जिसमें लीप ईयर के आधार पर पांच या छह दिन होते हैं।
पैग्यूम
यह सिस्टम प्राचीन Ge’ez कैलेंडर पर आधारित है, जो आज भी वहां की धार्मिक, सांस्कृतिक और कृषि गतिविधियों में प्रयोग किया जाता है।
प्रयोग
जब पूरी दुनिया जनवरी में नया साल मना रही होती है, तब इथियोपिया में नया साल 11 सितंबर (या लीप ईयर में 12 सितंबर) को मनाया जाता है।
न्यू ईयर
इथियोपिया में 13 महीने का वर्ष होने के कारण जहां दुनिया भर के देश 2025 में हैं, वहीं इथियोपिया अब भी 2017-2018 में जी रहा है।
खासियत
इसका कारण है यीशु मसीह के जन्म की अलग-अलग समय गणना। इथियोपिया में प्रयुक्त कैलेंडर के अनुसार, यीशु का जन्म 7-8 साल बाद माना गया है।
यीशु का जन्म
