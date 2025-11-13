By Dheeraj Pal
लाल नहीं पीला-नीला होता है इन जानवरों का खून!
हमारे शरीर का खून लाल रंग का होता है, जो मुख्य रूप से हिमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है।
खून का रंग
लेकिन जानवर का खून का रंग लाल नहीं होता। कई जीव-जंतु ऐसे भी हैं, जिनके खून का रंग अलग होता है।
अलग-अलग रंग
ऐसे में आज हम आपको उन जीव जंतुओं के बारे में बताएंगे जिनके खून पीले व नीले रंग के होते हैं।
पीले-नीले रंग का खून
इस समुद्री जीव का खून पीले रंग का होता है।
सी क्यूकम्बर
Holothuroidea प्रजाति के इस जीव के खून में hemocyanin नामक तत्व होता है, जो कि हमारे हमीग्लोबिन की तरह काम करता है, यानी खून में ऑक्सीजन का प्रवाह बनाए रखना।
वजह
प्रोटीन रिच
एशिया के कई देशों में सी क्यूकम्बर स्वादिष्ट व्यंजन की तरह खाया जाता है और काफी प्रोटीन रिच भी माना जाता है।
ऑक्टोपस
ऑक्टोपस एक समुद्री जीव है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आठ पैर वाले जीव के खून का रंग नीला होता है।
वजह
इसके पीछे वजह ये है कि ऑक्टोपस के खून में तांबे की मात्रा ज्यादा होती है, इसी कारण उसके खून का रंग नीला हो जाता है।
पीनट वॉर्म
पीनट वॉर्म नाम के समुद्री कीड़े का खून बैंगनी होता है। ऐसा इनके खून में पाए जाने वाले प्रोटीन hemerythrin की उपस्थिति की वजह से है।
प्रेसिनोहीमा नाम की छिपकली की एक प्रजाति का खून चमकीले हरे रंग का होता है।
प्रेसिनोहीमा
