By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 18, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Fashion

सहर बाम्‍बा के स्टाइलिश वेस्टर्न लुक्स

आर्यन खाने के डेब्यू शो में लीड हीरोइन के तौर पर एक्ट्रेस सहर बाम्बा दिख रही हैं। उनके लुक्स लोगों को पसंद आए।

सहर बाम्बा

Instagram: SahherBambba

सहर ने फिल्म पल-पल दिल के पास से डेब्यू किया था। इसमें उनके साथ सनी देओल के बेटे करण थे। इसके बाद भी उन्होंने एक दो फिल्में की हैं।

कौन हैं

Instagram: SahherBambba

अच्छी एक्ट्रेस, डांसर होने के साथ सहर स्टाइलिश और काफी मॉडर्न हैं। चलिए उनके खास वेस्टर्न लुक्स दिखाते हैं।

स्टाइलिश गर्ल

Instagram: SahherBambba

शॉर्ट स्टाइल में सहर ने डेनिम ड्रेस कैरी की है। उनका ये लुक खूबसूरत और क्लासी लग रहा है।

डेनिम ड्रेस

Instagram: SahherBambba

ब्लैक स्लिट ड्रेस

ब्लैक स्टाइल वाली स्लिट ड्रेस भी सहर को हॉट लुक दे रही हैं। इस तरह की ड्रेस पार्टी परफेक्ट है।

Instagram: SahherBambba

डेनिम टॉप-जींस

आपको जींस में स्टाइलिश दिखना है, तो डेनिम टॉप और जींस स्टाइल करें। सहर ने बैकलेस टॉप पहना है।

Instagram: SahherBambba

व्हाइट ड्रेस

Instagram: SahherBambba

सहर ने वेस्टर्न स्टाइल में व्हाइट ड्रेस कैरी की है। उनका ये स्टाइल भी अलग है।

रेड ड्रेस

Instagram: SahherBambba

ऑफ शोल्डर स्टाइल में रेड ड्रेस में सहर खूबसूरत लग रही हैं। इस तरह की ड्रेस आप भी स्टाइल कर सकती हैं।

बैकलेस ड्रेस

Instagram: SahherBambba

स्काई ब्लू कलर की बैकलेस ड्रेस में सहर हॉट दिख रही हैं। उनकी ये ड्रेस शॉर्ट और सेक्सी है।

जंपसूट

ब्लैक कलर का जंपसूट सहर ने सिंपल तरीके से स्टाइल किया है। उनका ये लुक भी अट्रैक्टिव है।

Instagram: SahherBambba

परम सुंदरी जाह्नवी का गोल्डन ग्लैम लुक

 Click Here