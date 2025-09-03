By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 03, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
वो जानवर जो जीभ से साफ कर लेता है अपने कान
दुनिया में तमाम तरीके के जानवर देखने के मिलते हैं। कुछ जानवर बेहद साधारण होते हैं और कुछ बेहद विचित्र।
जानवर
लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जानवर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने जीभ से कान साफ कर लेता है।
जीभ से साफ करता है कान
यह जानवर कोई और नहीं बल्कि जिराफ है।
जिराफ
जिराफ की गिनती दुनिया के सबसे लंबे जानवर में होती है।
लंबा जानवर
शरीर के साथ-साथ जिराफ की जीभ भी बहुत लंबी होती है।
जीभ भी लंबी
जिराफ की जीभ की लंबाई 21 इंच है, जिससे यह अपने कान भी साफ कर सकता है।
लंबाई
कान के अलावा जिराफ अपनी जीभ की मदद से नाक भी साफ कर लेता है।
मदद
जिराफ की जीभ नीले रंग की होती है, जो सूरज की किरणों से जलने से बचाती है।
जीभ का रंग
जिराफ की जीभ बहुत लचीली होती है, जिससे वे आसानी से अपने भोजन को पकड़ सकते हैं।
लचीली जीभ
शेफ क्यों पहनते हैं सफेद टोपी, जानें दिलचस्प बातें
Click Here