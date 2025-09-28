By Deepali Srivastava
किन चीजों के लिए फेमस है थाईलैंड, कैसे जाएं

दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित है थाईलैंड। ये अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी के बीच बसा हुआ है।

थाईलैंड

थाईलैंड काफी खूबसूरती से बनाया गया है। यहां पर हरियाली, बीच, पहाड़ आपको सब देखने को मिलेंगे।

सुंदरता

थाईलैंड को बेस्ट टूरिस्ट प्लेस माना जाता है। यहां घूमने के लिए देश-विदेश से काफी लोग आते हैं। चलिए यहां की खासियत बताते हैं।

टूरिस्ट प्लेस

थाईलैंड की मसाज काफी फेमस है। औरते और पुरुषों दोनों के लिए मसाज सुविधा उपलब्ध है।

थाई मसाज

थाईलैंड का सी और नॉर्मल फूड काफी टेस्टी माना जाता है। इसे लोग बड़े चाव से खाते हैं।

फूड

समृद्ध संस्कृति

थाईलैंड की संस्कृति और इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। यहां की इमारतें और मूर्तियां बेहद सुंदर हैं।

मंदिर

थाईलैंड में भगवान बौद्ध से जुड़े कई फेमस मंदिर बने हुए हैं। इनकी कारीगरी भी कमाल की है।

बीच

थाईलैंड में बीच लवर्स के लिए भी काफी एडवेंचर है। वहां पर कई बीच और आईलैंड्स बने हुए हैं।

कैसे जाएं

भारत से थाईलैंड जाने के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी। यहां जाने के लिए मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु से सीधी फ्लाइट मिलती है।

वीजा

थाईलैंड जाने के लिए वीजा बनवाना नहीं पड़ेगा। यहां पर भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है।

