टेनिस क्वीन को एक नजर देख तो लीजिए
चेक रिपब्लिक की स्टार टेनिस खिलाड़ी पेत्रा क्वितोवा ने हाल में टेनिस को अलविदा कहा है।
टेनिस को अलविदा
संन्यास का एलान अमेरिकी ओपन के पहले दौर में डायने पैरी से मिली हार के बाद किया।
हार के बाद
पेत्रा अपने करियर के दौरान खेल ही नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती के वजह से भी काफी चर्चा में रहीं।
चर्चा में रहीं
दो बार की विंबलडन चैंपियन पेत्रा क्वितोवा के टेनिस कोर्ट पर अदाओं का हर कोई कायल रहा।
हर कोई कायल
साल 2016 में पेत्रा पर एक हमलावर ने तेज धार वाले चाकू से हमाल कर दिया था।
2016 में हमला
चाकू गर्दन पर रखा तो खुद को छुड़ाने की कोशिश में उनकी हथेली में काफी घाव आ गए थे।
छुड़ाने की कोशिश
किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब होने के बाद जब डॉक्टर ने उनका हाथ देखा तो उनके टेनिस में वापसी की उम्मीद को 10 फीसदी से भी कम बताया।
वापसी की उम्मीद
टेनिस क्वीन ने हार नहीं मानी और सर्जरी के बाद रिकवरी की और 6 महीने बाद एक बार फिर से कोर्ट में वापसी की थी।
हार नहीं मानी
35 वर्षीय महिल स्टार खिलाड़ी की मासूम मुस्कान और झील-सी आंखें हर किसी को अपना दीवाना बना लेने के लिए काफी है।
झील-सी आंखें
पेत्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार अपनी तस्वीरें और वीडियोज फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं।
काफी एक्टिव
