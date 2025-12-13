By Mohit
लियोनेल मेस्सी की वाइफ की 10 तस्वीरें

अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियानेल मेस्सी जीओएटी भारत दौरा 2025' के लिए तीन दिन में चार शहरों में विजिट करेंगे। ऐसे में मेस्सी के इस दौरे की जमकर चर्चा है।

Source: Insta

भारत में मेस्सी

हम आपको मेस्सी की वाइफ से मिलवा रहे हैं जिनका नाम एंटोनेला रोक्कुजो है जो कि बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

Source: Insta

एंटोनेला रोक्कुजो तीन बच्चों की मां हैं मगर फिटनेस के मामले में काफी आगे नजर आती हैं। ऐसा हो भी क्यों न वे जिम में जमकर पसीना जो बहाती हैं।

बेहद फिट

Source: Insta

मेस्सी ने साल 2017 में एंटोनेला से शादी कर ली थी। शादी से पहले दोनों ने लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट भी किया था।

2017 में शादी

Source: Insta

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव और पॉपुलर एंटोनेला को इंस्टाग्राम पर 39 मिलियन से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं।

काफी पॉपुलर

Source: Insta

एंटोनेला अक्सर फुटबॉल मैच के दौरान पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।

जमकर चीयर

Source: Insta

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।

बेमिसाल लुक्स

Source: Insta

मेस्सी की गिनती दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर में होती है। ऐसे में वाइफ और बच्चों को सुपर लग्जरी लाइफ मुहैया करवाते हैं।

लग्जरी लाइफ

Source: Insta

स्टार फुटबॉलर को जब भी खेल और काम से फुर्सत मिलती है तो वे फैमिली को अलग-अलग जगहों पर घूमाने-फिराने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं।

वक्त मिलते ही

Source: Insta

