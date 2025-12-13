लियोनेल मेस्सी की वाइफ की 10 तस्वीरें

अर्जेंटीना

के

स्टार

फुटबॉलर

लियानेल

मेस्सी

‘

जीओएटी

भारत दौरा 2025' के लिए तीन दिन में चार शहरों में

विजिट

करेंगे। ऐसे में

मेस्सी

के इस दौरे की जमकर चर्चा है।