By Mohit
PUBLISHED Dec 13, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
लियोनेल मेस्सी की वाइफ की 10 तस्वीरें
अर्जेंटीना
के
स्टार
फुटबॉलर
लियानेल
मेस्सी
‘
जीओएटी
भारत दौरा 2025' के लिए तीन दिन में चार शहरों में
विजिट
करेंगे। ऐसे में
मेस्सी
के इस दौरे की जमकर चर्चा है।
Source: Insta
भारत में मेस्सी
हम आपको
मेस्सी
की
वाइफ
से मिलवा रहे हैं जिनका नाम
एंटोनेला
रोक्कुजो
है जो कि बला की खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं।
खूबसूरत और
ग्लैमरस
Source: Insta
एंटोनेला
रोक्कुजो
तीन बच्चों की मां हैं मगर
फिटनेस
के मामले में काफी आगे नजर आती हैं। ऐसा हो भी क्यों न वे
जिम
में जमकर पसीना जो बहाती हैं।
बेहद फिट
Source: Insta
मेस्सी
ने साल 2017 में
एंटोनेला
से शादी कर ली थी। शादी से पहले
दोनों
ने लंबे समय तक एक-दूसरे को
डेट
भी किया था।
2017 में शादी
Source: Insta
सोशल
मीडिया पर काफी
एक्टिव
और
पॉपुलर
एंटोनेला
को इंस्टाग्राम पर 39 मिलियन से ज्यादा
यूजर्स
फॉलो
करते हैं।
काफी पॉपुलर
Source: Insta
एंटोनेला
अक्सर
फुटबॉल
मैच के दौरान पति और उनकी टीम को जमकर
चीयर
करते हुए नजर आती रहती हैं।
जमकर चीयर
Source: Insta
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करना जानती हैं। उनपर हर तरह का
आउटफिट
बेमिसाल लगता है।
बेमिसाल लुक्स
Source: Insta
मेस्सी
की गिनती दुनिया के सबसे अमीर
फुटबॉलर
में होती है। ऐसे में
वाइफ
और बच्चों को
सुपर
लग्जरी
लाइफ
मुहैया करवाते हैं।
लग्जरी लाइफ
Source: Insta
स्टार
फुटबॉलर
को जब भी खेल और काम से फुर्सत मिलती है तो वे
फैमिली
को अलग-अलग जगहों पर
घूमाने
-फिराने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं।
वक्त मिलते ही
Source: Insta
क्रिकेटर संग सारा
तेंदुलकर
ने की जमकर कसरत
Click Here