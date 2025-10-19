By Mohit
रवींद्र जडेजा की वाइफ संग 10 तस्वीरें

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा शादीशुदा हैं और एक बेटी के पिता भी हैं।

एक बेटी के पिता

जडेजा की वाइफ का नाम रिवाबा और वे गुजरात की शिक्षा मंत्री हैं। रिवाबा और जडेजा ने साल 2016 में शादी कर ली थी।

शिक्षा मंत्री

शादी बेहद सादगी से हुई थी मगर दोनों के जीवन का बेहद ही यादगार पल था। शादी तीन तक राजकोट में हुई थी।

काफी समय से साथ

आपको बता दें कि रिवाबा रवींद्र जडेजा की बहन की दोस्त हैं। जडेजा और रिवाबा को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने निकल पड़ते हैं।

फुर्सत मिलते ही

रिवाबा अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को भी खूब चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।

खूब चीयर

रिवाबा 34 साल की हैं और जामननगर नॉर्थ से व‍िधायक हैं। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की थी।

2022 में जीत

रिवाबा का जन्म 2 नवंबर 1990 को राजकोट में हुआ था। उन्होंने आत्मीय इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, राजकोट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है।

एजुकेशन इतनी

कपल की बेटी का नाम निध्याना है। रिवाबा ने 8 जून 2017 को निध्याना को जन्म दिया था।

बेटी का जन्म

आपको बता दें कि रिवाबा पहली बार विधायक बनीं और अब गुजरात कैबिनेट में जगह दी गई है। यानी इंजीनियर से विधायक और फिर मंत्री तक का सफर तय किया है।

तय किया सफर

