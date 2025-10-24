By Mohit
शिवम दुबे की वाइफ संग रोमांटिक तस्वीरें
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे शादीशुदा हैं और दो बच्चों के पिता भी हैं।
शिवम दुबे की वाइफ का नाम अंजुम है जो कि बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।
दो बच्चों की मां होने के बावजूद अंजुम बेहद ही फिट नजर आती हैं। लुक्स के मामले में वे बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।
शिवम दुबे की वाइफ सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियोज फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं।
अंजुम फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।
आपको बता दें कि अंजुम ने शिवम से लव मैरिज की है। अंजुम मुस्लिम हैं जबकि शिवम हिंदू हैं।
धर्म की दीवार को तोड़कर इस कपल ने साबित किया है कि प्यार के लिए सबकुछ नजरअंदाज किया जा सकता है।
अंजुम अक्सर पति संग बिताए खास और रोमांटिक लम्हों को फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं जिनमें दोनों का स्पेशल लव बॉन्ड साफ नजर भी आता है।
अंजुम अक्सर स्टेडियम पहुंचकर भी पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए भी नजर आती रही हैं।
