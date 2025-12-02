By Mohit
PUBLISHED Dec 2, 2025
गैतम गंभीर की बेटियों संग 10 तस्वीरें
भारतीय क्रिकेट टीम के
हेड
कोच गौतम गंभीर शादीशुदा हैं और दो बेटियों के पिता भी हैं।
दो बेटियां
Source: Insta
गंभीर की
वाइफ
का नाम नताशा है।
कपल
ने साल 2011 में शादी कर ली थी।
2011 में शादी
Source: Insta
गौतम गंभीर की बड़ी बेटी का नाम
आजीन
है तो छोटी बेटी का नाम
अनाइजा
है।
बेटियों के नाम
Source: Insta
आजीन
का नम 1 मई 2014 को तो
अनाइजा
का जन्म साल 2017 में हुआ था।
कब हुआ जन्म?
Source: Insta
क्रिकेटर की बेटियां
अक्सर
आईपीएल
के दौरान स्टेडियम पहुंचकर मैच का लुत्फ उठाती नजर आती रही हैं।
मैच के दौरान
Source: Insta
गौतम गंभीर
आईपीएल
2024 में कोलकाता
नाइट
राइडर्स
के
मेंटॉर
के रूप में नजर आए थे। इस दौरान भी दोनों बेटियों ने स्टेडियम में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी।
2024 में जन्म
Source: Insta
गंभीर कई मौकों पर अपनी बेटियों के साथ
सोशल
मीडिया पर
फोटोज
और
वीडियोज
शेयर करते रहते हैं।
करते हैं शेयर
Source: Insta
पूर्व भारतीय
ओपनर
बल्लेबाज को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे
वाइफ
और बेटियों संग अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने निकल पड़ते हैं।
फुर्सत मिलती है
Source: Insta
गौतम गंभीर की कमाई करोड़ों में है लिहाजा वे
फैमिली
को
सुपर
लग्जरी
लाइफ
मुहैया करवा रहे हैं।
लग्जरी लाइफ
Source: Insta
कोहली
की पारी के बाद '
मिस्ट्री
गर्ल
'
वायरल
