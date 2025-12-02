By Mohit
PUBLISHED Dec 2, 2025

गैतम गंभीर की बेटियों संग 10 तस्वीरें

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर शादीशुदा हैं और दो बेटियों के पिता भी हैं।

दो बेटियां

Source: Insta

गंभीर की वाइफ का नाम नताशा है। कपल ने साल 2011 में शादी कर ली थी।

2011 में शादी

Source: Insta

गौतम गंभीर की बड़ी बेटी का नाम आजीन है तो छोटी बेटी का नाम अनाइजा है।

बेटियों के नाम

Source: Insta

आजीन का नम 1 मई 2014 को तो अनाइजा का जन्म साल 2017 में हुआ था।

कब हुआ जन्म?

Source: Insta

क्रिकेटर की बेटियां अक्सर आईपीएल के दौरान स्टेडियम पहुंचकर मैच का लुत्फ उठाती नजर आती रही हैं।

मैच के दौरान

Source: Insta

गौतम गंभीर आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटॉर के रूप में नजर आए थे। इस दौरान भी दोनों बेटियों ने स्टेडियम में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी।

2024 में जन्म

Source: Insta

गंभीर कई मौकों पर अपनी बेटियों के साथ सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियोज शेयर करते रहते हैं।

करते हैं शेयर

Source: Insta

पूर्व भारतीय ओपनर बल्लेबाज को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ और बेटियों संग अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने निकल पड़ते हैं।

फुर्सत मिलती है

Source: Insta

गौतम गंभीर की कमाई करोड़ों में है लिहाजा वे फैमिली को सुपर लग्जरी लाइफ मुहैया करवा रहे हैं।

लग्जरी लाइफ

Source: Insta

