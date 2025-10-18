By Mohit
PUBLISHED Oct 18, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

BCCI के पूर्व अध्यक्ष की बहू की 10 PHOTO

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के पूर्व अध्यक्ष की बहू मयंती लैंगर इन दिनों विमेंस वर्ल्ड कप में एंकरिंग कर रही हैं।

वर्ल्ड कप में एंकरिंग

Source: Insta

आईसीसी के अलग-अलग टूर्नामेंट कवर कर चुकी मयंती की गिनती क्रिकेट की सबसे अनुभवी और ग्लैमरस एंकर्स में होती है।

बेहद अनुभवी

Source: Insta

मयंती मैदान पर खिलाड़ियों संग चुलबुले अंदाज में बातचीत करने के लिए जानी जाती हैं।

चुलबुले अंदाज

Source: Insta

मयंती आईपीएल में भी लंबे समय तक एंकरिंग करते हुए नजर आ चुकी हैं।

आईपीएल से पहचान

Source: Insta

मयंती के पति स्टुअर्ट बिन्नी हैं जो कि कभी टीम इंडिया के लिए खेले थे। इस कपल का एक बेटा भी है।

बिन्नी हैं पति

Source: Insta

एक बच्चे की मां होने के बावजूद मयंती की फिटनेस देखते ही बनती है। ऐसा हो भी क्यों न वे हर दिन जिम में जमकर कसरत जो करती हैं।

बेहद फिट

Source: Insta

सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहने वाली मयंती को इंस्टाग्राम पर 8 लाख से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं।

खूब एक्टिव

Source: Insta

वे फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।

फैशन ट्रेंड

Source: Insta

वन पीस ड्रेस में तो उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। मयंती को एथनिक पहनना भी काफी पसंद है।

वन पीस लुक

Source: Insta

स्पोर्ट्स एंकर मयंती को जब भी काम से फुर्सत मिलती है तो वे पति और बच्चे संग अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने निकल पड़ती हैं।

फुर्सत मिलते ही

Source: Insta

पाकिस्तानी क्रिकेटर जिसकी वाइफ है मॉडल

 Click Here