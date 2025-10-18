By Mohit
PUBLISHED Oct 18, 2025
Cricket
BCCI के पूर्व अध्यक्ष की बहू की 10 PHOTO
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के पूर्व अध्यक्ष की बहू मयंती लैंगर इन दिनों विमेंस वर्ल्ड कप में एंकरिंग कर रही हैं।
वर्ल्ड कप में एंकरिंग
आईसीसी के अलग-अलग टूर्नामेंट कवर कर चुकी मयंती की गिनती क्रिकेट की सबसे अनुभवी और ग्लैमरस एंकर्स में होती है।
बेहद अनुभवी
मयंती मैदान पर खिलाड़ियों संग चुलबुले अंदाज में बातचीत करने के लिए जानी जाती हैं।
चुलबुले अंदाज
मयंती आईपीएल में भी लंबे समय तक एंकरिंग करते हुए नजर आ चुकी हैं।
आईपीएल से पहचान
मयंती के पति स्टुअर्ट बिन्नी हैं जो कि कभी टीम इंडिया के लिए खेले थे। इस कपल का एक बेटा भी है।
बिन्नी हैं पति
एक बच्चे की मां होने के बावजूद मयंती की फिटनेस देखते ही बनती है। ऐसा हो भी क्यों न वे हर दिन जिम में जमकर कसरत जो करती हैं।
बेहद फिट
सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहने वाली मयंती को इंस्टाग्राम पर 8 लाख से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं।
खूब एक्टिव
वे फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।
फैशन ट्रेंड
वन पीस ड्रेस में तो उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। मयंती को एथनिक पहनना भी काफी पसंद है।
वन पीस लुक
स्पोर्ट्स एंकर मयंती को जब भी काम से फुर्सत मिलती है तो वे पति और बच्चे संग अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने निकल पड़ती हैं।
फुर्सत मिलते ही
