तिलक वर्मा की 10 बेहद स्टाइलिश तस्वीरें
मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार खिताब अपने नाम किया।
पाकिस्तान ने पहले
बल्लेबाजी
करते हुए कुल 147 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने
के नुकसान पर
को हासिल कर लिया।
भारत की ओर से तिलक वर्मा ने 53 गेंद में 69 रन की पारी खेली। तिलक ने 3 चौके और 4 छक्के जड़े।
तिलक की गिनती टीम इंडिया के
में होती है।
तिलक पुराने हैदराबाद में
के रहने वाले हैं। तिलक काफी धार्मिक हैं।
वे
देश के अलग-अलग मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। वे
, अयोध्या राम मंदिर और मुंबई के
मंदिर के दर्शन कर चुके हैं।
22 वर्षीय तिलक के
की बात करें तो उन्होंने
मैच, 32 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 54
मैच खेले हैं।
में तिलक ने 68 रन, टी-20 इंटरनेशनल में 962 रन तो
में 1499 रन अपने नाम किए हैं।
वे टी-20 इंटरनेशनल में दो शतक और 4
जड़ चुके हैं। वहीं
में 1
तो
में 8
अपने नाम कर चुके हैं।
