तिलक वर्मा की 10 बेहद स्टाइलिश तस्वीरें

वे

अक्सर

देश के अलग-अलग मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। वे

तिरुपति

बालाजी

, अयोध्या राम मंदिर और मुंबई के

बाबुलनाथ

मंदिर के दर्शन कर चुके हैं।