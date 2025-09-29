By Mohit
तिलक वर्मा की 10 बेहद स्टाइलिश तस्वीरें

एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार खिताब अपने नाम किया।

9वीं बार

Source: Insta

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल 147 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर टारगेट को हासिल कर लिया।

टारगेट हासिल

Source: Insta

भारत की ओर से तिलक वर्मा ने 53 गेंद में 69 रन की पारी खेली। तिलक ने 3 चौके और 4 छक्के जड़े।

69 रन की पारी

Source: Insta

तिलक की गिनती टीम इंडिया के स्टाइलिश क्रिकेटर्स में होती है।

स्टाइलिश क्रिकेटर

Source: Insta

तिलक पुराने हैदराबाद में चंद्रायनगुट्टा के रहने वाले हैं। तिलक काफी धार्मिक हैं।

काफी धार्मिक

Source: Insta

वे अक्सर देश के अलग-अलग मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। वे तिरुपति बालाजी, अयोध्या राम मंदिर और मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर के दर्शन कर चुके हैं।

मंदिर दर्शन

Source: Insta

22 वर्षीय तिलक के अबतक के करियर की बात करें तो उन्होंने अबतक 4 वनडे मैच, 32 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 54 आईपीएल मैच खेले हैं।

करियर ऐसा

Source: Insta

वनडे में तिलक ने 68 रन, टी-20 इंटरनेशनल में 962 रन तो आईपीएल में 1499 रन अपने नाम किए हैं।

इतने रन

Source: Insta

वे टी-20 इंटरनेशनल में दो शतक और 4 अर्धशतक जड़ चुके हैं। वहीं वनडे में 1 अर्धशतक तो आईपीएल में 8 अर्धशतक अपने नाम कर चुके हैं।

शतक इतने

Source: Insta

