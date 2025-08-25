By Mohit
ODI: रनों के मामले में 10 सबसे बड़ी जीत
वनडे इंटरनेशनल में रनों के मामले में 10 सबसे बड़ी जीत पर आइए एक नजर डाल लेते हैं।
वनडे फार्मैट में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भारतीय टीम के नाम है। साल 2023 में भारत ने तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका को 317 रन की करारी शिकस्त दी थी।
भारत बनाम श्रीलंका
Photo: ICC/FB
साल 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 309 रनों के अंतर से जीत दर्ज की थी।
ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड्स
Photo: ICC/FB
2023 में अमेरिका के खिलाफ हरारे में जिम्बाब्वे ने 304 रन से जीत दर्ज की थी।
अमेरिका बनाम जिम्बाब्वे
Photo: ICC/FB
2023 वनडे वर्ल्ड कप में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 302 रन से जीत दर्ज की थी।
भारत बनाम श्रीलंका
Photo: ICC/FB
न्यूजीलैंड की टीम ने 2008 में आयरलैंड की टीम को 290 रन से करारी शिकस्त दी थी।
न्यूजीलैंड बनाम आयरलैंड
Photo: ICC/FB
ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मैके में साउथ अफ्रीकी टीम को वनडे मैच में 276 रन के बड़े अंतर से हराया था।
ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका
Photo: ICC/FB
ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2025 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलफ 275 रन के अंतर से जीत अपने नाम की थी।
ऑस्ट्रेलिया बनाम अफगानिस्तान
साउथ अफ्रीकी टीम ने 2010 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 272 रन से जीत दर्ज की थी।
साउथ अफ्रीका बनाम जिम्बाब्वे
Photo: ICC/FB
साउथ अफ्रीकी टीम ने 2012 में पार्ल में श्रीलंकाई टीम को 258 रन से हराया था।
साउथ अफ्रीका बनाम श्रीलंका
Photo: ICC/FB
भारतीय टीम ने साल 2007 वर्ल्ड कप में बरमूडा को 257 रन हरा दिया था।
भारत बनाम बरमूडा
Photo: ICC/FB
