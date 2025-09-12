By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 12, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
तेजस्वी प्रकाश के टॉप टीवी शोज!
तेजस्वी प्रकाश, एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री जिन्होंने छोटे पर्दे पर अपनी अदाकारी से खास जगह बनाई है।
तेजस्वी प्रकाश
स्वरागिनी - जोड़े रिश्तों के सुर: इस शो में तेजस्वी के किरदार 'रागिनी' ने दर्शकों का दिल जीता।
करियर
पहरेदार पिया की: इस विवादास्पद शो में भी तेजस्वी की अभिनय क्षमता की सराहना की गई।
टीवी शोज
नागिन 6: इस फैंटेसी थ्रिलर में तेजस्वी के नागिन अवतार ने टीआरपी चार्ट्स में उच्च स्थान पाया।
सुपरहिट
खतरों के खिलाड़ी 10: इस एडवेंचर बेस्ड रियलिटी शो में तेजस्वी के साहसिक प्रदर्शन ने सबको प्रभावित किया।
दमदार
संस्कार - धरोहर अपनों की: तेजस्वी ने इस शो में 'धारा' के रूप में एक यादगार प्रदर्शन दिया।
'संस्कार'
कर्ण संगिनी: मिथकीय कथाओं में तेजस्वी के अभिनय ने उन्हें और भी लोकप्रिय बनाया।
कमाल अदाकारा
बिग बॉस 15: इस रियलिटी शो में तेजस्वी की जीत ने उन्हें घर-घर में प्रसिद्ध बना दिया।
सबकी फेवरेट!
