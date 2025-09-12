By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 12, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

तेजस्वी प्रकाश के टॉप टीवी शोज!

तेजस्वी प्रकाश, एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री जिन्होंने छोटे पर्दे पर अपनी अदाकारी से खास जगह बनाई है।

तेजस्वी प्रकाश

Instagram: tejasswiprakash

स्वरागिनी - जोड़े रिश्तों के सुर: इस शो में तेजस्वी के किरदार 'रागिनी' ने दर्शकों का दिल जीता।

करियर

Instagram: tejasswiprakash

पहरेदार पिया की: इस विवादास्पद शो में भी तेजस्वी की अभिनय क्षमता की सराहना की गई।

टीवी शोज

Instagram: tejasswiprakash

नागिन 6: इस फैंटेसी थ्रिलर में तेजस्वी के नागिन अवतार ने टीआरपी चार्ट्स में उच्च स्थान पाया।

सुपरहिट

Instagram: tejasswiprakash

खतरों के खिलाड़ी 10: इस एडवेंचर बेस्ड रियलिटी शो में तेजस्वी के साहसिक प्रदर्शन ने सबको प्रभावित किया।

दमदार

Instagram: tejasswiprakash

संस्कार - धरोहर अपनों की: तेजस्वी ने इस शो में 'धारा' के रूप में एक यादगार प्रदर्शन दिया।

'संस्कार'

Instagram: tejasswiprakash

कर्ण संगिनी: मिथकीय कथाओं में तेजस्वी के अभिनय ने उन्हें और भी लोकप्रिय बनाया।

Instagram: tejasswiprakash

कमाल अदाकारा

बिग बॉस 15: इस रियलिटी शो में तेजस्वी की जीत ने उन्हें घर-घर में प्रसिद्ध बना दिया।

सबकी फेवरेट!

Instagram: tejasswiprakash

तमन्ना भाटिया से मृणाल ठाकुर तक, ये एक्ट्रेसेस नहीं हैं जीरो फिगर की फैन, फ्लॉन्ट करती हैं कर्व बॉडी

 Click Here