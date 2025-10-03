By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 3, 2025
Faith
पूजा करते समय आंखों से आंसू आना क्या संकेत देता है?
हिंदू धर्म में पूजा-पाठ का बेहद महत्व है। ऐसा कहा जाता कि ईश्वर की भक्ति से जुड़ा रहना कष्टों को दूर करने का एक मात्र उपाय है।
पूजा-पाठ
पूजा करने के दौरान हमारे मन में ख्याल आता है कि भगवान तक हमारी प्रार्थना पहुंच रही है या नहीं। इसी ख्याल में कई बार हमारे आंखों में आंसू आ जाता है।
आंखों में आंसू
पूजा में आंसू भक्ति की गहराई दर्शाते हैं। यह हृदय का ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक है।
भक्ति का गहरा भाव
आंसू इस बात का संकेत हो सकते हैं कि भगवान आपके करीब हैं। उनकी दिव्य ऊर्जा आपके मन को स्पर्श करती है।
भगवान की उपस्थिति
पूजा में आंसू मन की शुद्धि का संकेत हैं। यह नकारात्मक भावनाओं का निकलना और आत्मा का शुद्ध होना दर्शाता है।
मन की शुद्धि
शास्त्रों के अनुसार, पूजा में आंसू पिछले कर्मों के पापों का प्रायश्चित हो सकते हैं। यह संकेत देता है कि भगवान की कृपा है।
पापों का प्रायश्चित
आंसू आध्यात्मिक जागरण का संकेत हो सकते हैं। यह आत्मा का भगवान से मिलन और आंतरिक शांति की अनुभूति है।
आध्यात्मिक जागरण
पूजा में आंसू कृतज्ञता दर्शाते हैं। यह भगवान के प्रति धन्यवाद और उनके आशीर्वाद की स्वीकृति का प्रतीक है।
कृतज्ञता का भाव
आंसू भावनात्मक बोझ को हल्का करते हैं। पूजा के दौरान यह मन की गहरी भावनाओं को मुक्त करने का संकेत है।
भावनात्मक मुक्ति
अगर आंसू बार-बार आएं, तो मन की अशांति भी हो सकती है। ध्यान और भक्ति से संतुलन बनाएं। पूजा में आंसू भक्ति, शुद्धि और ईश्वर की कृपा का संकेत हैं।
सावधानियां और संतुलन
