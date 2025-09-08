भारत को 5 टी-20 वर्ल्ड कप हराने वाले कप्तान से मिलिए
टी-20 विश्व कप का आगाज साल 2007 से हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने पहली बार यह खिताब अपने नाम किया था।
टी-20 विश्व कप
Pic Credit: Social Media
हालांकि, उसके बाद टी-20 विश्व कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। 2007 के बाद टीम ने 2024 में वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया।
भारत को दो बार मिली जीत
Pic Credit: Social Media
ऐसे में आइए आज हम आपको उन भारतीय कप्तानों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी कप्तानी में भारतीय टीम सबसे ज्यादा टी-20 वर्ल्ड कप हारी है।
सबसे ज्यादा टी-20 वर्ल्ड कप हारने वाले
Pic Credit: Social Media
इस सूची में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पहले स्थान पर हैं। उनकी कप्तानी में सबसे ज्यादा बार भारतीय टीम टी-20 विश्व कप हारी है।
महेंद्र सिंह धोनी
Pic Credit: Social Media
महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम 2009, 2010, 2012, 2014 और 2016 में खिताब अपने नाम नहीं कर सकी।
इतने खिताब हारे
Pic Credit: Social Media
सीधे तौर पर कहा जाए तो धोनी ने भारत को अपनी कप्तानी में एक टी-20 विश्व कप में जीत तो दिलाई, लेकिन उनकी ही कप्तानी में भारत 5 टी-20 विश्व कप हार गया।
कुल 5 टी-20 विश्व कप में मिली हार
Pic Credit: Social Media
2016 के बाद टी-20 विश्व कप 2021 में हुआ। इस समय भारत की कप्तानी विराट कोहली के हाथों में थी। साल 2021 का टी-20 विश्वकप भारतीय टीम बुरी तरह हारी थी। इस तरह विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम एक टी-20 विश्व कप हारी है।
विराट कोहली 1 हारे
Video Credit: Social Media
साल 2022 के टी-20 विश्व कप में रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की कमान संभाली थी। इस साल भारत खिताब जीतने में कामयाब नहीं रहा। इस तरह रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम 1 विश्व कप हारी है।
रोहित शर्मा भी एक हारे
Pic Credit: Social Media
गौरतलब है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने साल 2024 का खिताब अपने नाम किया है। वे टी-20 विश्व कप जीतने वाले दूसरे भारतीय कप्तान हैं।
1 में रहे चैंपियन भी
Pic Credit: Social Media
टी-20I में सर्वाधिक मेडन ओवर फेंकने वाले 4 भारतीय गेंदबाज