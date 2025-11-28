By Vimlesh Kumar Bhurtiya
टेस्ट क्रिकेट में भारत की 5 सबसे बड़ी हारें

रनों के लिहाज से टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी हार गुवाहटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आई।

दक्षिण अफ्रीका ने बुरी तरह हराया

दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में खेले गए टेस्ट मैच में 408 रनों से हराया और ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

408 रनों की हार

रनों के लिहाज से भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी।

ऑस्ट्रेलिया ने हराया

साल 2004 में नागपुर में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 342 रनों से हराया था।

342 रनों से

साल 2006 में पाकिस्तान ने भारत को कराची में 341 रनों से हराया था।

पाकिस्तान ने 341 रनों से हराया

भारत की चौथी सबसे बड़ी हार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में 2007 में हुई थी। 

ऑस्ट्रेलिया ने हराया

भारत मेलबर्न टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से 337 रनों से हार गया था।

337 रनों से

भारत की पांचवीं सबसे बड़ी टेस्ट हार साल 2017 में पुणे में आई थी।

पुणे में हुई पांचवीं बड़ी हार

तब भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 333 रनों के बड़े अंतर से हराया था।

333 रनों से हारा भारत

