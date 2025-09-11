By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 11, 2025

दुनिया के इन देशों में नहीं लिया जाता है टैक्स

टैक्स सरकारों की कमाई का एक सबसे बड़ा जरिया होता है।

दुनिया के तमाम देश यही तरीका अपनाते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां लोगों से टैक्स नहीं वसूला जाता है।

ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि किन देशों में नहीं लिया जाता है टैक्स?

टैक्स को लेकर दुनिया के तमाम बड़े देशों में एक जैसे नियम हैं, लेकिन खाड़ी देश और कुछ यूरोपीय कंट्रीज के नियम अलग हैं।

संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में जनता से किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं वसूला जाता है।

बहरीन में भी लोगों से इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है, किसी भी तरह की कमाई पर लोग टैक्स नहीं चुकाते हैं।

कुवैत में भी लोगों को टैक्स से राहत दी गई है, सरकार लोगों से कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं लेती है।

सऊदी अरब में भी लोगों को अपनी कमाई से सरकार को कोई टैक्स नहीं देना होता है।

इन देशों के अलावा द बहमास, ब्रुनेई, कतर और मोनाको में भी लोगों से टैक्स से राहत दी गई है। चलिए जानते हैं इन देशों की कमाई कैसे होती है?

इनमें से कुछ देश तेल भंडार, गैस और टूरिज्म से सबसे ज्यादा कमाई करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने नागरिकों को ये सहूलियत दी है। वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) से भी यहां कमाई की जाती है।

