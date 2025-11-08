By Mohit
PUBLISHED Nov 8, 2025
LIVE HINDUSTAN
Auto
वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को मिलेगी SUV
वनडे वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम करने के बाद भारतीय महिला खिलाड़ियों पर जमकर पैसों की बारिश हो रही है।
पैसों की बारिश
Source: Insta
टीम ने रविवार (2 नवंबर) को साउथ अफ्रीका को महिला विश्व कप के फाइनल में 52 रन से शिकस्त देकर पहली बार खिताब अपने नाम किया।
पहली बार
Source: Insta
ऐतिहासिक जीत के बाद बीसीसीआई ने टीम को रिकॉर्ड तोड़ 51 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की थी।
51 करोड़ रुपये
Source: Insta
वहीं महिला क्रिकेट टीम को टाटा मोटर्स भी बेहतरीन तोहफा देने जा रही है। कंपनी टीम की हर खिलाड़ी को सिएरा SUV का पहला बैच गिफ्ट करेगी।
टाटा का भी एलान
Source: Insta
कंपनी ने हाल में इसका एलान किया है। कंपनी ऐसा करके महिला क्रिकेटर्स के जज्बे को सम्मानित करेगी।
जज्बे को सम्मान
Source: Insta
कंपनी की ओर से जानकारी दी गई है कि नई चमचमाती एसयूवी का टॉप मॉडल ही गिफ्ट किया जाएगा।
एसयूवी का टॉप मॉडल
Photo: TataMotors
आगामी 25 नवंबर को कंपनी इस कार को लॉन्च करने जा रही है। आपको बता दें कि ये कार 90 के दशक में काफी मशूहर थी।
25 को लॉन्च होगी
Photo: TataMotors
इंडियन मार्केट में एसयूवी की बढ़ती डिमांड को देखते हुए कंपनी एकबार फिर इसे नए रंग रूप में लॉन्च करने जा रही है।
डिमांड के बीच
Photo: TataMotors
कार में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.0 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है। दोनों इंजन के ट्रांसमिशन में मैनुअल और ऑटोमेटिक के विकल्प मिल सकते हैं।
इंजन
Photo: TataMotors
