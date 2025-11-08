By Mohit
वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को मिलेगी SUV

वनडे वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम करने के बाद भारतीय महिला खिलाड़ियों पर जमकर पैसों की बारिश हो रही है।

टीम ने रविवार (2 नवंबर) को साउथ अफ्रीका को महिला विश्व कप के फाइनल में 52 रन से शिकस्त देकर पहली बार खिताब अपने नाम किया।

ऐतिहासिक जीत के बाद बीसीसीआई ने टीम को रिकॉर्ड तोड़ 51 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की थी।

वहीं महिला क्रिकेट टीम को टाटा मोटर्स भी बेहतरीन तोहफा देने जा रही है। कंपनी टीम की हर खिलाड़ी को सिएरा SUV का पहला बैच गिफ्ट करेगी।

कंपनी ने हाल में इसका एलान किया है। कंपनी ऐसा करके महिला क्रिकेटर्स के जज्बे को सम्मानित करेगी।

कंपनी की ओर से जानकारी दी गई है कि नई चमचमाती एसयूवी का टॉप मॉडल ही गिफ्ट किया जाएगा।

आगामी 25 नवंबर को कंपनी इस कार को लॉन्च करने जा रही है। आपको बता दें कि ये कार 90 के दशक में काफी मशूहर थी।

इंडियन मार्केट में एसयूवी की बढ़ती डिमांड को देखते हुए कंपनी एकबार फिर इसे नए रंग रूप में लॉन्च करने जा रही है।

कार में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.0 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है। दोनों इंजन के ट्रांसमिशन में मैनुअल और ऑटोमेटिक के विकल्प मिल सकते हैं।

