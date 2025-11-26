By Mohit
PUBLISHED Nov 26, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Auto

टाटा सिएरा की 11 तस्वीर, अंदर से कुछ ऐसी

टाट मोटर्स ने 22 साल बाद मॉडर्न लुक वाली टाटा सिएरा लॉन्च की है। आइए इसकी खासियतें जानते हैं।

22 साल बाद

Photo: TataMotors

सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कंपनी ने इसे 11.49 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में बाजार में उतारा है।

शुरुआती कीमत

Photo: TataMotors

ये टाटा की तीन स्क्रीन वाली पहली एसयूवी है जिसकी टक्कर हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों से है।

इन कार से टक्कर

Photo: TataMotors

सेफ्टी की बात करें तो कार में 360° कैमरा और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर हैं।

सेफ्टी

Photo: TataMotors

कार का डिजाइन काफी हद तक पुराने मॉडल से प्रभावित लगता है। फ्रंट में कनेक्टेड LED DRL जैसे मॉडर्न एलिमेंट्स हैं।

मॉडर्न एलिमेंट्स

Photo: TataMotors

कार में फ्लश डोर हैंडल और 19 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं जो कार को मॉडर्न टच देते हैं।

फ्लश डोर हैंडल

Photo: TataMotors

6 कलर ऑप्शन में लॉन्च सिएरा के रियर में ग्लॉसी ब्लैक बंपर और 622 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है।

बूट स्पेस

Photo: TataMotors

खास बात ये भी है कि केबिन में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है यानी ये लगभग पूरे डैशबोर्ड को कवर करता है।

ट्रिपल स्क्रीन सेटअप

Photo: TataMotors

टाटा ने कार को तीन इंजन ऑप्शन  1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर का T-GDI टर्बो-पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर के डीजल इंजन में उतारा है।

इंजन ऑप्शन

Photo: TataMotors

कार में वेंटिलेशन का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसके लिए कंपनी ने बड़ी विंडो से लेकर पैनोरोमिक सनरूफ भी दिए हैं।

वेंटिलेशन भरपूर

Photo: TataMotors

पुरानी कार खरीद रहे हैं तो ये जान लीजिए

 Click Here