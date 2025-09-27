By Mohit
निसांका की वाइफ को एक नजर देख तो लीजिए
श्रीलंकाई बल्लेबाज पथुम निसांका
ने एशिया कप के सुपर-4 राउंड में भारत के खिलाफ शतकीय पारी खेली।
निसांका ने 58 गेंद पर 107 रन की पारी खेली।
जड़ दिया शतक
खेल के अलावा पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं। पथुम
शादीशुदा हैं
और
उनकी वाइफ बला की खूबसूरत हैं।
पर्सनल लाइफ
पथुम
निसांका
की
वाइफ
का नाम
ऐशानी
कुमारसिंघे
है
जो कि
फैशन
के मामले में काफी आगे नजर आती हैं।
ऐशानी
कुमारसिंघे
पथुम
की
वाइफ
सोशल
मीडिया पर
ग्लैमरस
अंदाज के वजह से चर्चा में रहती हैं।
वे
अक्सर
स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को
चीयर
करती हैं।
ग्लैमरस अंदाज
ऐशानी
कुमारसिंघे
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करना जानती हैं। यही वजह है कि उनपर हर तरह का
आउटफिट
बेमिसाल लगता है।
फैशन
क्वीन
वे खुद को फिट रखने के लिए
जिम
में जमकर कसरत करना काफी पसंद करती हैं।
बेहद फिट
वेस्टर्न
ही नहीं वे
अक्सर
एथनिक
ड्रेसेज
पहनना भी काफी पसंद करती हैं। साड़ी
मे
तो वे सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।
साड़ी लुक देखिए
श्रीलंकाई
बल्लेबाज को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे
वाइफ
के साथ विदेश घूमना पसंद करते हैं।
फुर्सत मिलते ही
ऐशानी
कुमारसिंघे
और
पथुम
अक्सर
सोशल
मीडिया पर
रोमांटिक
तस्वीरें भी शेयर करते रहते हैं
जिनमें दोनों का
स्पेशल
बॉन्ड
साफ नजर भी आता है।
लव बॉन्ड
आपको
बता
दें
कि
ऐशानी
और
पथुम
ने
शादी
से
पहले
काफी
लंबे
समय
तक
एक
दूसरे
को
डेट
किया
था
।
किया था डेट
