By Mohit
PUBLISHED Sep 27, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

निसांका की वाइफ को एक नजर देख तो लीजिए

श्रीलंकाई बल्लेबाज पथुम निसांका ने एशिया कप के सुपर-4 राउंड में भारत के खिलाफ शतकीय पारी खेली। निसांका ने 58 गेंद पर 107 रन की पारी खेली।

जड़ दिया शतक

Source: Insta

खेल के अलावा पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं। पथुम शादीशुदा हैं और उनकी वाइफ बला की खूबसूरत हैं।

पर्सनल लाइफ

Source: Insta

पथुम निसांका की वाइफ का नाम ऐशानी कुमारसिंघे है जो कि फैशन के मामले में काफी आगे नजर आती हैं।

ऐशानी कुमारसिंघे

Source: Insta

पथुम की वाइफ सोशल मीडिया पर ग्लैमरस अंदाज के वजह से चर्चा में रहती हैं। वे अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को चीयर करती हैं।

ग्लैमरस अंदाज

Source: Insta

ऐशानी कुमारसिंघे फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। यही वजह है कि उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।

फैशन क्वीन

Source: Insta

वे खुद को फिट रखने के लिए जिम में जमकर कसरत करना काफी पसंद करती हैं।

बेहद फिट

Source: Insta

वेस्टर्न ही नहीं वे अक्सर एथनिक ड्रेसेज पहनना भी काफी पसंद करती हैं। साड़ी मे तो वे सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।

साड़ी लुक देखिए

Source: Insta

श्रीलंकाई बल्लेबाज को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ के साथ विदेश घूमना पसंद करते हैं।

फुर्सत मिलते ही

Source: Insta

ऐशानी कुमारसिंघे और पथुम अक्सर सोशल मीडिया पर रोमांटिक तस्वीरें भी शेयर करते रहते हैं जिनमें दोनों का स्पेशल बॉन्ड साफ नजर भी आता है।

लव बॉन्ड

Source: Insta

आपको बता दें कि ऐशानी और पथुम ने शादी से पहले काफी लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया था

किया था डेट

Source: Insta

T20I: पावरप्ले में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले इंडियन

 Click Here