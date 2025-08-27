By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 27, 2025

रविचंद्रन अश्विन के IPL करियर पर एक नजर डालिए

टीम इंडिया के पूर्व स्टार स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा कर दी है।

अश्विन ने की संन्यास की घोषणा

वे साल 2024 के आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा थे।

सीएसके की टीम का हिस्सा

अश्विन ने आईपीएल से पहले टेस्ट सहित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की थी।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से भी लिया था संन्यास

रविचंद्रन अश्विन आईपीएल के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक हैं।

सफल गेंदबाजों में से एक

ऐसे में आइए आज हम आपको अश्विन के आईपीएल करियर के बारे में बताते हैं।

जानिए कैसा रहा आईपीएल करियर

अश्विन ने अपना आईपीएल डेब्यू साल 2009 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ किया था।

2009 में किया था डेब्यू

उन्होंने आईपीएल में कुल 220 मैच खेले, जिसकी 217 पारियों में गेंदबाजी की।

कुल 217 पारियों में की गेंदबाजी

इन 217 पारियों में अश्विन ने 7.2 की इकोनॉमी के साथ कुल 187 विकेट हासिल किए। 34 रन देकर 4 विकेट हासिल करना उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन रहा।

हासिल किए 187 विकेट

अश्विन ने अपने करियर में कुल 98 पारियों में बल्लेबाजी की जिसमें उन्होंने 833 रन बनाए। 50 उनका सर्वोच्चतम स्कोर रहा।

बल्लेबाजी में ऐसा प्रदर्शन

