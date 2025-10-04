By Mohit
PUBLISHED Oct 4, 2025

केएल राहुल की वाइफ बेहद खूबसूरत, PHOTOS

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल शादीशुदा हैं और एक बेटी के पिता भी हैं।

एक बेटी के माता-पिता

Source: Insta

केएल राहुल की वाइफ बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। अथिया फिल्ममेकिंग एंड लिबरल आर्ट्स में ग्रेजुएट हैं।

एक्ट्रेस हैं अथिया

Source: Insta

अथिया की गिनती बॉलीवुड की सबसे फिट एक्ट्रेस में होती है। आपको बता दें कि अथिया मशहूर एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी हैं।

सुनील की बेटी

Source: Insta

अथिया भी फिल्मों में काम कर चुकी हैं मगर उन्हें ज्यादा सफलता अबतक हाथ नहीं लग सकी है।

फिल्मों में काम

Source: Insta

अथिया ने साल 2015 में फिल्म 'हीरो' से बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी थी।

2015 में डेब्यू

Source: Insta

आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर स्कूल के दिनों में अथिया के साथ ही पढ़ाई किया करते थे।

स्कूल के दिनों के साथी

Source: Insta

फैशन ट्रेंड को अच्छे से समझने और फॉलो करने वाली अथिया पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।

बेमिसाल लुक्स

Source: Insta

24 मार्च 2025 को बेटी को जन्म देने वाली अथिया की फिटनेस भी देखते ही बनती है। ऐसा हो भी क्यों न वे हर दिन जिम में जमकर कसरत जो करती हैं।

फिटनेस बेमिसाल

Source: Insta

केएल राहुल को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ बेटी को अलग-अलग जगहों पर घूमाने-फिराने जरूर ले जाते हैं।

वक्त मिलते ही

Source: Insta

अथिया अक्सर पति संग बिताए फुर्सत भरे रोमांटिक लम्हों को सोशल मीडिया के जरिए फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं।

रोमांटिक लम्हें

Source: Insta

आपको बता दें कि अथिया को जब भी मौका मिलत है तो वे स्टेडियम पहुंचकर भी केएल और उनकी टीम को चीयर करती हैं। 

करती हैं चीयर

Source: Insta

