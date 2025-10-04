By Mohit
केएल राहुल की वाइफ बेहद खूबसूरत, PHOTOS
भारतीय
विकेटकीपर
बल्लेबाज
केएल
राहुल शादीशुदा हैं और एक बेटी के पिता भी हैं।
एक बेटी के माता-पिता
Source: Insta
केएल
राहुल की
वाइफ
बॉलीवुड
एक्ट्रेस
हैं।
अथिया
फिल्ममेकिंग
एंड
लिबरल
आर्ट्स
में
ग्रेजुएट
हैं।
एक्ट्रेस हैं अथिया
Source: Insta
अथिया
की गिनती
बॉलीवुड
की सबसे फिट
एक्ट्रेस
में होती है। आपको बता दें कि
अथिया
मशहूर
एक्टर
सुनील
शेट्टी
की बेटी हैं।
सुनील की बेटी
Source: Insta
अथिया
भी फिल्मों में काम कर चुकी हैं मगर उन्हें ज्यादा सफलता
अबतक
हाथ नहीं लग सकी है।
फिल्मों में काम
Source: Insta
अथिया
ने साल 2015 में फिल्म 'हीरो' से
बॉलीवुड
इंडस्ट्री
में
डेब्यू
किया था। ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी थी।
2015 में डेब्यू
Source: Insta
आपको बता दें कि
बॉलीवुड
एक्टर
टाइगर
श्रॉफ
और
एक्ट्रेस
श्रद्धा कपूर स्कूल के दिनों में
अथिया
के साथ ही पढ़ाई किया करते थे।
स्कूल के दिनों के साथी
Source: Insta
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से समझने और
फॉलो
करने वाली
अथिया
पर हर तरह का
आउटफिट
बेमिसाल लगता है।
बेमिसाल लुक्स
Source: Insta
24 मार्च 2025 को बेटी को जन्म देने वाली
अथिया
की
फिटनेस
भी देखते ही बनती है। ऐसा हो भी क्यों न वे हर दिन
जिम
में जमकर कसरत जो करती हैं।
फिटनेस बेमिसाल
Source: Insta
केएल
राहुल को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे
वाइफ
बेटी को अलग-अलग जगहों पर
घूमाने
-फिराने जरूर ले जाते हैं।
वक्त मिलते ही
Source: Insta
अथिया
अक्सर
पति संग बिताए फुर्सत भरे
रोमांटिक
लम्हों को
सोशल
मीडिया के जरिए
फैन्स
के साथ शेयर करती रहती हैं।
रोमांटिक लम्हें
Source: Insta
आपको बता दें कि
अथिया
को जब भी मौका
मिलत
है तो वे स्टेडियम पहुंचकर भी
केएल
और उनकी टीम को
चीयर
करती हैं।
करती हैं चीयर
Source: Insta
बांग्लादेश के क्रिकेटर सौम्य सरकार की
वाइफ
