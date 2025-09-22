By Mohit
PUBLISHED Sep 22, 2025
Cricket
क्रिकेटर सोफी को एक नजर देख तो लीजिए
इंग्लैंड
की गेंदबाज
सोफी
मुनरो
खेल के अलावा
अक्सर
अपने
ग्लैमरस
और खूबसूरत अंदाज के वजह से भी चर्चा में रहती हैं।
ग्लैमरस
और खूबसूरत
Source: Insta
सोफी
मुनरो
टी-20
लीग
में
एक्टिव
हैं।
सोफी
ने
अबतक
इंग्लैंड
के लिए
डेब्यू
नहीं किया है।
डेब्यू का इंतजार
Source: Insta
वे
अबतक
लंदन
स्पिरिट
,
नॉटिंघमशायर
वुमेन
,
सनराइजर्स
और
ट्रेंट
रॉकेट्स
वुमेन
के लिए खेल चुकी हैं।
इनके लिए खेल चुकीं
Source: Insta
24 साल की ये युवा क्रिकेटर
फैशन
के मामले में भी काफी आगे है।
सोफी
फैशन
के मामले में
एक्ट्रेस
और
मॉडल
को टक्कर देती हैं।
मॉडल
को टक्कर
Source: Insta
इंग्लैंड
की उभरती क्रिकेटर पर हर तरह का
आउटफिट
बेमिसाल लगता है। वन पीस में तो वे सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।
अप्सरा से कम नहीं
Source: Insta
एजुकेशन
की बात करें तो सूफी ने
Loughborough
यूनिवर्सिटी से
ग्रेजुएशन
पूरी की हुई है।
एजुकेशन
Source: Insta
सोफी
के
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमना-फिरना और दोस्तों संग पार्टी करना भी काफी पसंद है।
घूमना-फिरना
Source: Insta
सोफी
को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे समुद्र किनारे मस्ती करने पहुंच जाती हैं।
बीच लवर
Source: Insta
बिकिनी
लुक में युवा क्रिकेटर की
फिटनेस
भी देखते ही बनती है।
एब्स
और
टोन्ड
बॉडी
का तो हर कोई कायल है।
बेहद फिट
Source: Insta
हारिस
रऊफ
की
वाइफ
संग 10
रोमांटिक
तस्वीर
