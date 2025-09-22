By Mohit
PUBLISHED Sep 22, 2025

 Cricket

क्रिकेटर सोफी को एक नजर देख तो लीजिए

इंग्लैंड की गेंदबाज सोफी मुनरो खेल के अलावा अक्सर अपने ग्लैमरस और खूबसूरत अंदाज के वजह से भी चर्चा में रहती हैं।

ग्लैमरस और खूबसूरत

सोफी मुनरो टी-20 लीग में एक्टिव हैं। सोफी ने अबतक इंग्लैंड के लिए डेब्यू नहीं किया है।

डेब्यू का इंतजार

वे अबतक लंदन स्पिरिट, नॉटिंघमशायर वुमेन, सनराइजर्स और ट्रेंट रॉकेट्स वुमेन के लिए खेल चुकी हैं। 

इनके लिए खेल चुकीं

24 साल की ये युवा क्रिकेटर फैशन के मामले में भी काफी आगे है। सोफी फैशन के मामले में एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती हैं।

मॉडल को टक्कर

इंग्लैंड की उभरती क्रिकेटर पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है। वन पीस में तो वे सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।

अप्सरा से कम नहीं

एजुकेशन की बात करें तो सूफी ने Loughborough यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी की हुई है।

एजुकेशन

सोफी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमना-फिरना और दोस्तों संग पार्टी करना भी काफी पसंद है।

घूमना-फिरना

सोफी को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे समुद्र किनारे मस्ती करने पहुंच जाती हैं।

बीच लवर

बिकिनी लुक में युवा क्रिकेटर की फिटनेस भी देखते ही बनती है। एब्स और टोन्ड बॉडी का तो हर कोई कायल है।

बेहद फिट

