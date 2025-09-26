पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा

लिस्ट

में तीसरे स्थान पर हैं। रोहित ने टी-20

वर्ल्ड

कप 2024 में

ऑस्ट्रेलिया

के खिलाफ

पावरप्ले

में 51 रन बनाए थे।