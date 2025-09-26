By Mohit
PUBLISHED Sep 26, 2025
पावरप्ले में सबसे बड़ी पारी वाले इंडियन
टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में
पावरप्ले
में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले इंडियन बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जानते हैं
धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा
लिस्ट
में पहले स्थान पर हैं। शर्मा ने इसी साल
इंग्लैंड
के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की थी।
अभिषेक
Photo: ICC/FB
युवा बल्लेबाज यशस्वी
जायसवाल
लिस्ट
में दूसरे स्थान पर हैं।
जायसवाल
ने
ऑस्ट्रेलियाई
टीम के खिलाफ 2023 में
पावरप्ले
में 53 रन बना डाले थे।
यशस्वी
जायसवाल
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा
लिस्ट
में तीसरे स्थान पर हैं। रोहित ने टी-20
वर्ल्ड
कप 2024 में
ऑस्ट्रेलिया
के खिलाफ
पावरप्ले
में 51 रन बनाए थे।
रोहित शर्मा
Video: ICC/FB
लिस्ट
में चौथे स्थान पर भी रोहित शर्मा ही हैं। रोहित ने
न्यूजीलैंड
के खिलाफ 2020 में
पावरप्ले
में 50 रन की पारी खेली थी।
रोहित शर्मा
Photo: ICC/FB
2021 टी-20
वर्ल्ड
कप में
केएल
राहुल ने
स्कॉटलैंड
के खिलाफ
पावरप्ले
में 50 रन बनाए थे। वे
लिस्ट
में पांचवें स्थान पर हैं।
केएल
राहुल
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय
ओपनर
शिखर
धवन
लिस्ट
में छठे स्थान पर हैं।
धवन
ने 2016 में श्रीलंका के खिलाफ
पावरप्ले
में 48 रन की पारी खेली थी।
शिखर
धवन
Photo: ICC/FB
साल 2024 में यशस्वी
जायसवाल
ने
जिम्बाब्वे
के खिलाफ
पावरप्ले
में 47 रन की पारी खेली थी।
यशस्वी
जायसवाल
Photo: ICC/FB
एशिया कप 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने
पावरप्ले
में 46 रन की पारी खेली थी।
अभिषेक शर्मा
Photo: ICC/FB
T20I
में सबसे ज्यादा 3
विकेट
हॉल
लेने वाले इंडियन
