इस दिन होगा भारत पाकिस्तान महा-मुकाबला?
भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एकबार फिर अगले साल एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलने उतर सकती है।
अगले साल
भारत पाकिस्तान महा-मुकाबला दर्शकों को टी-20 वर्ल्ड कप में देखने को मिल सकता है।
टी-20 वर्ल्ड कप
आईसीसी की ओर से अभी शेड्यूल जारी नहीं किया गया है लेकिन मीडिया में जारी रिपोर्ट्स की मानें तो अगले साल फरवरी में आयोजित हो सकता है।
फरवरी में आयोजन
रिपोर्ट्स की मानें तो टूर्नामेंट का आयोजन 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक भारत और श्रीलंका में आयोजित होगा।
कब से कब तक?
रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान की टीम को एक ही ग्रुप में रखा गया है जिसमें नीदरलैंड्स, नामीबिया और अमेरिका भी शामिल हैं।
ग्रुप में 5 टीमें
रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की पहली भिड़ंत 8 फरवरी को अमेरिका से तो 12 फरवरी को नामीबिया से है। वहीं 15 फरवरी को पाकिस्तान से मैच होगा।
इस दिन मुकाबला?
ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच भारतीय टीम 18 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी।
आखिरी मैच
आपको बता दें कि 2024 में खेल गया पिछला टी-20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम ने अपने नाम किया था।
पिछला कप
फाइनल में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीकी टीम को 7 रन से शिकस्त दी थी।
7 रन से हराया
T20 WC में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले 8 प्लेयर
