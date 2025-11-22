By Mohit
PUBLISHED Nov 22, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

इस दिन होगा भारत पाकिस्तान महा-मुकाबला?

भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एकबार फिर अगले साल एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलने उतर सकती है।

अगले साल

Source: Insta

भारत पाकिस्तान महा-मुकाबला दर्शकों को टी-20 वर्ल्ड कप में देखने को मिल सकता है।

टी-20 वर्ल्ड कप

Source: Insta

आईसीसी की ओर से अभी शेड्यूल जारी नहीं किया गया है लेकिन मीडिया में जारी रिपोर्ट्स की मानें तो अगले साल फरवरी में आयोजित हो सकता है।

फरवरी में आयोजन

Source: Insta

रिपोर्ट्स की मानें तो टूर्नामेंट का आयोजन 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक भारत और श्रीलंका में आयोजित होगा।

कब से कब तक?

Source: Insta

रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान की टीम को एक ही ग्रुप में रखा गया है जिसमें नीदरलैंड्स, नामीबिया और अमेरिका भी शामिल हैं।

ग्रुप में 5 टीमें

Source: Insta

रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की पहली भिड़ंत 8 फरवरी को अमेरिका से तो 12 फरवरी को नामीबिया से है। वहीं 15 फरवरी को पाकिस्तान से मैच होगा।

इस दिन मुकाबला?

Source: Insta

ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच भारतीय टीम 18 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी।

आखिरी मैच

Source: Insta

आपको बता दें कि 2024 में खेल गया पिछला टी-20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम ने अपने नाम किया था।

पिछला कप

Source: Insta

फाइनल में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीकी टीम को 7 रन से शिकस्त दी थी।

7 रन से हराया

Source: Insta

T20 WC में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले 8 प्लेयर

 Click Here