By Mohit
PUBLISHED Nov 2, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

T20I: एक साल में सबसे ज्यादा छक्के वाले

भारतीय युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा मौजूदा समय के उन चुनिंदा बल्लेबाज में हैं जो कि छक्कों के जरिए ज्यादा से ज्यादा रन बटोरते हैं।

छक्कों के मामले में अभिषेक ने नई उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज को पीछे छोड़ दिया है।

दरअसल अभिषेक टी20 इंटरनेशनल में एक साल में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले प्लेयर बन गए हैं।

अभिषेक ने इस मामले में पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ दिया है।

अभिषेक शर्मा ने साल 2025 में 
टी-20 इंटरनेशनल की 14 पारियों में 43 छक्के लगाए हैं।

टी20 इंटरनेशनल में 2021 में सबसे मोहम्मद रिजवान ने 26 पारियों में 42 छक्के जड़े थे। रिजवान अब दूसरे स्थान पर हैं।

लिस्ट में तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल हैं जिन्होंने साल 2021 में 18 पारियों में 41 छक्के अपने नाम किए थे।

वेस्टइंडीज के एविन लुईस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं जिन्होंने 2021 में 18 पारियों में 37 छक्के जड़े थे।

ऑयरलैंड के केविन ओ ‘ब्रायन लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं जिन्होंने 2019 में 23 पारियों में 36 छक्के जड़े थे।

