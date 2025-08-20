By Mohit
T20 एशिया कप:सबसे अधिक छक्के वाले भारतीय
T20 एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप-8 भारतीय प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जानते हैं
रोहित शर्मा ने एशिया कप के टी-20 फार्मैट में 9 मैच खेले हैं जिनमें 12 छक्के जड़े हैं और वे लिस्ट में पहले स्थान पर हैं।
रोहित शर्मा
Photo: ICC/FB
विराट कोहली ने टी-20 एशिया कप में 10 मैच खेले जिनमें 11 छक्के जड़े। वे लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।
विराट कोहली
Photo: ICC/FB
सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप टी-20 फार्मैट में अबतक 5 मैच खेले हैं जिनमें 8 छक्के जड़े हैं। लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।
सूर्यकुमार यादव
Source: Insta
विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल 5 टी-20 मैच में 6 छक्कों के साथ लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।
केएल राहुल
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी ने एशिया कप के टी-20 फार्मैट में 5 मैच खेले जिनमें 4 छक्के जड़े। वे लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।
एमएस धोनी
Photo: ICC/FB
पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने टी-20 एशिया कप में 5 मैच खेले जिनमें 4 छक्के जड़े। वे लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।
युवराज सिंह
Photo: ICC/FB
ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने एशिया कप टी-20 टूर्नामेंट में अबतक 8 मैच खेले हैं जिनमें 3 छक्के जड़े हैं। वे लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं।
हार्दिक पांड्या
Photo: ICC/FB
ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने टी-20 एशिया कप में 6 मैच खेले जिनमें 2 छक्के जड़े हैं। वे लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं।
रवींद्र जडेजा
Source: Insta
