T20 Asia Cup: पाक के लिए सबसे ज्यादा रन
टी-20 एशिया कप में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जान लेते हैं
पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान लिस्ट पहले स्थान पर हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 281 रन अपने नाम किए हैं।
मोहम्मद रिजवान
Photo: ICC/FB
पाकिस्तान के धाकड़ बल्लेबाज सरफराज अहमद ने 121 रन बनाए। वे इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।
सरफराज अहमद
Source: Insta
पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर शोएब मलिक लिस्ट में 121 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
शोएब मलिक
Photo: ICC/FB
टी-20 एशिया कप में पूर्व खिलाड़ी उमर अकमल ने 105 रन अपने नाम किए थे। वे इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।
उमर अकमल
Photo: ICC/FB
पाकिस्तान के इफ्तिखार अहमद ने टी-20 एशिया कप में कुल 105 रन बनाए हैं और वे इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।
इफ्तिखार अहमद
Photo: ICC/FB
पाकिस्तान के विस्फोटक बल्लेबाज फखर जमां ने टी-20 एशिया कप में 96 रन बनाए हैं और वे लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।
फखर जमां
Photo: ICC/FB
पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज ने इस टूर्नामेंट में कुल 79 रन बनाए। वे लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं।
मोहम्मद नवाज
Photo: ACC/FB
लिस्ट में आठवें स्थान पर बाबर आजम हैं जिन्होंने टी-20 एशिया कप में पाकिस्तान के लिए 68 रन बनाए।
बाबर आजम
Photo: ICC/FB
