By Mohit
PUBLISHED August 15, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
T20 एशिया कप: सबसे अधिक कैच वाले प्लेयर
टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जानते हैं
हॉन्ग कॉन्ग के बाबर हयात लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। हयात ने एशिया कप में सबसे ज्यादा 6 कैच लपके हैं।
बाबर हयात
Source: Insta
बांग्लादेश के सौम्य सरकार ने टी-20 एशिया कप में अबतक 6 कैच पकड़े हैं।
सौम्य सरकार
Source: Insta
श्रीलंका के पथुम निसांका ने टी-20 एशिया कप में अबतक कुल 5 कैच पकड़े हैं।
पथुम निसांका
Source: Insta
पाकिस्तान के इफ्तिखार अहमद ने टी-20 एशिया कप में 7 मैच में 5 कैच लपके हैं।
इफ्तिखार अहमद
Photo: ICC/FB
श्रीलंकाई प्लेयर एंजिलो मैथ्यूज ने टी-20 एशिया कप में 4 कैच पकड़े हैं।
एंजिलो मैथ्यूज
Photo: ICC/FB
यूएई के खिलाड़ी फाहद तारिक ने 4 कैच लपके हैं।
फाहद तारिक
श्रीलंका के चमारा कपुगेदेरा ने भी 4 ही कैच लपके हैं।
चमारा कपुगेदेरा
Source: Insta
श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टी-20 एशिया कप में 6 मैच में 4 कैच पकड़े हैं।
वानिंदु हसरंगा
Photo: ICC/FB
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले प्लेयर्स
Click Here