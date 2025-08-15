By Mohit
PUBLISHED August 15, 2025

 Cricket

T20 एशिया कप: सबसे अधिक कैच वाले प्लेयर

टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

आइए जानते हैं

हॉन्ग कॉन्ग के बाबर हयात लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। हयात ने एशिया कप में सबसे ज्यादा 6 कैच लपके हैं।

बाबर हयात

Source: Insta

बांग्लादेश के सौम्य सरकार ने टी-20 एशिया कप में अबतक 6 कैच पकड़े हैं।

सौम्य सरकार

Source: Insta

श्रीलंका के पथुम निसांका ने टी-20 एशिया कप में अबतक कुल 5 कैच पकड़े हैं।

पथुम निसांका

Source: Insta

पाकिस्तान के इफ्तिखार अहमद ने टी-20 एशिया कप में 7 मैच में 5 कैच लपके हैं।

इफ्तिखार अहमद

Photo: ICC/FB

श्रीलंकाई प्लेयर एंजिलो मैथ्यूज ने टी-20 एशिया कप में 4 कैच पकड़े हैं।

एंजिलो मैथ्यूज

Photo: ICC/FB

यूएई के खिलाड़ी फाहद तारिक ने 4 कैच लपके हैं।

फाहद तारिक

श्रीलंका के चमारा कपुगेदेरा ने भी 4 ही कैच लपके हैं।

चमारा कपुगेदेरा

Source: Insta

श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टी-20 एशिया कप में 6 मैच में 4 कैच पकड़े हैं।

वानिंदु हसरंगा

Photo: ICC/FB

