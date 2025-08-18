By Mohit
PUBLISHED August 18, 2025
Cricket
T20 Asia Cup: सबसे अधिक चौके वाले प्लेयर
टी-20 एशिया कप में सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जानते हैं।
आइए जानते हैं
टी-20 एशिया कप में सबसे ज्यादा चौके भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के नाम हैं। कोहली ने 10 मैच में 40 चौके जड़े हैं।
विराट कोहली
विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा 9 मैच में 27 चौके के साथ लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।
रोहित शर्मा
हांगकांग के बाबर हयात लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। टी-20 एशिया कप में हयात ने 5 मैच में 22 चौके जड़े हैं।
बाबर हयात
पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने इस टूर्नामेंट में 6 मुकाबलों में 21 चौके अपने नाम किए हैं। रिजवान लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।
मोहम्मद रिजवान
यूएई के बल्लेबाज मुहम्मद उस्मान ने एशिया कप के टी-20 फार्मैट में 7 मैच में 21 चौके जड़े हैं। उस्मान लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।
मुहम्मद उस्मान
श्रीलंका के दिनेश चंडीमल ने 4 मैच में 19 चौके जड़े और लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।
दिनेश चंडीमल
पूर्व श्रीलंकाई खिलाड़ी तिलकरत्ने दिलशान लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। दिलशान ने टी-20 एशिया कप में 4 मैच में 18 चौके जड़े।
तिलकरत्ने दिलशान
